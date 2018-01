Poetin beticht van directe betrokkenheid

Grigori Rodtsjenkov, voormalig hoofd van het dopinglaboratorium in Moskou, heeft de Russische president Vladimir Poetin beschuldigd van directe betrokkenheid bij de omvangrijke dopingfraude waarvoor zijn land door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is gestraft.

In een documentaire van de Duitse onderzoeksjournalist Hajo Seppelt, die maandagavond door onder andere de NOS werd uitgezonden, uitte Rodtsjenkov zijn beschuldiging aan het adres van Poetin harder dan hij ooit heeft gedaan. Rodtsjenkov, die naar de Verenigde Staten is gevlucht en daar in een beschermingsprogramma zit, geldt als de belangrijkste klokkenluider van het Russische dopingschandaal. Hij onthulde onder andere de wisseltruc met dopingflesjes tijdens de Olympische Winterspelen van Sotsji in 2014. „Natuurlijk kwam het van boven, van de president. Alleen de president kon aan de geheime dienst FSB zo'n speciaal dienstbevel geven”, aldus Rodtsjenkov in de documentaire.

Seppelt onthulde in een tweede documentaire dat de verzegelde flesjes die worden gebruikt bij dopingcontroles om bloed- en urinemonsters op te slaan, handmatig kunnen worden opengemaakt zodra ze ingevroren zijn. Naar aanleiding van die ontdekking heeft het IOC het mondiale antidopingbureau WADA opgedragen nog voor de Winterspelen in Pyeonchang met een oplossing te komen.

„We snappen dat deze situatie zorgen baart", reageert een woordvoerder WADA. „Indien nodig zullen we passende maatregelen nemen om de integriteit van dopingcontroles te waarborgen.” (NRC)