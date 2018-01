Pinnen maakt je twee keer zo gul

Mobiel bevestigen, de nieuwe manier om te bankieren via internet, heeft wel iets van een goocheltruc. Stap 1: Je voert je overboeking in op een pc. Stap 2: Om de overboeking te bevestigen scan je een vingerafdruk van je duim met je telefoon. Stap 3: Op het scherm van je pc verschijnt ‘Bevestigen is gelukt’.

Applaus: alsof je net je duim door de lucht verstuurde.

Dol op internetbankieren

Bij ING wordt dit de standaardmethode om te betalen, ABN Amro en Bunq bieden het sinds kort ook aan. Met die magie valt het mee: aan de ‘achterkant’ zijn de betaal-app op je telefoon en de bankenwebsite met elkaar gekoppeld. Maar het is veiliger dan een code via sms (ING) en minder gedoe dan de e-dentifier (ABN Amro) of de Rabo Scanner.

Geld uitgeven, het kan ons niet laagdrempelig en elektronisch genoeg gaan. Nederlanders zijn vergeleken met andere Europeanen dol op internetbankieren en nieuwe betaalmethoden. Kijk hoe snel we dat contactloos betalen hebben omarmd: in drie jaar tijd is meer dan de helft van de 350 miljoen maandelijkse pintransacties ‘met een tikje’.

Contant betalen wordt een uitzondering, blijkt uit de laatste cijfers van de Betaalvereniging: het gemiddelde pinbedrag daalde in 2017 naar 27,71 euro en we pinnen al meer dan 100 miljard euro per jaar. Contactloos betalen stimuleert die trend, vooral in de supermarkt. Lekker snel, fijne dag nog en laat het bonnetje maar zitten. Vaak kijk ik niet eens meer naar het bedrag – dat gaat het ene oor in, het andere uit.

Ik ga cashloos door het leven, maar er zijn momenten waarop dat slecht uitkomt. Bijvoorbeeld als er een Goed Doel aanbelt. Met het schaamrood op de kaken speur ik naar kleingeld in de zakken van een oude jas en in dat bewaarbakje met elastiekjes en zegeltjes.

De gemiddelde pindonatie is 3,75 euro, die met contant geld slechts anderhalve euro

Pinnen aan de deur

Alle vernieuwingen in de banksector lijken voorbijgegaan aan de collectebus: aan de deur wordt niet gepind. Maar daar komt verandering in, zegt Wouter Langeveld van de Stichting Collecteplan. Sinds september draait er in vijftig gemeentes een proef met vijfhonderd hypermoderne collectebussen met een ingebouwde pinkassa. Huis-aan-huis draadloos pinnen en contactloos collecteren „dat gebeurt nog nergens ter wereld”. Straks kun je ook via een QR-code met je telefoon doneren.

Vijfhonderd digitale bussen is nog wel een beperkte test. Alleen al de Nierstichting gebruikt ruim 60.000 collectebussen. Het collectejaar loopt van september tot en met juni – de 25 collectefondsen hebben een vaste week. Nu al, op de helft van het seizoen, blijken de ervaringen positief, aldus Langeveld.

Voor collectanten is elektronisch collecteren een uitkomst: „Het is geen pretje om twee of drie uur door de regen te lopen met een bus die almaar zwaarder wordt van het kleingeld.” Een kwart van de mensen kiest ervoor de pin te gebruiken – we moeten blijkbaar nog even wennen. Maar het meest opvallend is dat digitale gevers ruim twee keer zo genereus zijn. De gemiddelde pindonatie is 3,75 euro, die met contant geld slechts anderhalve euro. Waardoor zou dat komen?

De negatieve verklaring: omdat het betalingsverkeer makkelijker is, geven we makkelijker geld uit. Ik ga liever uit van het positieve. We zijn gewoon guller dan we denken.

