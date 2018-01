Philips wil inlopen op GE en Siemens

Voor het eerst in zijn historie heeft Philips dinsdag jaarcijfers gepresenteerd waarin de gloeilampen niet meer meetellen. Of anders gezegd: voor het eerst toonde Philips jaarcijfers als puur medisch technologiebedrijf.

Doordat Philips eind vorig jaar het belang in het sinds 2016 apart aan de beurs genoteerde Philips Lighting beneden de 30 procent bracht, zijn nu voor het eerst de cijfers van de voormalige lichtdivisie niet meer geconsolideerd. De ontmanteling van het ooit zeer diverse elektronicaconcern is daarmee afgerond.

Goede resultaten van overgenomen bedrijven en nieuwe producten leidden in 2017 tot een omzet- en winststijging. De vergelijkbare omzet over 2017 viel 4 procent hoger uit op 17,8 miljard euro. De nettowinst uit doorlopende activiteiten steeg van 831 miljoen euro naar ruim 1 miljard. Die resultaten waren iets lager dan analisten hadden verwacht. De koers van het aandeel Philips daalde dinsdag met 3,7 procent naar 32,65 euro.

Winstmarge

De operationele winstmarge over 2017 lag op 12,1 procent, een verbetering van 1,1 procentpunt ten opzichte van 2016. Die verbetering was voor een belangrijk deel te danken aan scherpere inkoop en besparingen op de productie. Topman Frans van Houten zei dat zijn bedrijf goed op schema ligt met een besparingsprogramma dat in 2017 met 483 miljoen euro meer opleverde dan de geplande 400 miljoen euro per jaar.

Die winstmarge is nog altijd lager dan die van grote concurrenten Siemens en General Electric. Met een omzetgroeidoelstelling van 4 tot 6 procent wil Philips sneller groeien dan de markt voor medische technologie, die met 3 tot 5 procent groeit. Van Houten denkt daarbij dat Philips in het voordeel is, omdat GE en Siemens nog veel energie kwijt zijn aan het afstoten van bedrijfsonderdelen.

Nu Philips vorig jaar is opgenomen in de internationale beursindexen voor medische bedrijven, wil het daarin zwaarder gaan meetellen. De brede indexen van industriële bedrijven zijn tot vreugde van Van Houten vaarwel gezegd. Alleen, zo gaf hij toe, de beurswaarde van Philips blijft nog achter bij andere aandelen in die index.

Tevreden

Philips toonde zich tevreden over de grootste van die tien acquisities van vorig jaar. Het Amerikaanse Spectranetics, dat Philips kocht voor 1,9 miljard euro, wist vorig jaar meteen een forse omzetstijging te boeken. Dit bedrijf is gespecialiseerd in slimme katheters voor vaatchirurgie en apparatuur om elektroden van bijvoorbeeld pacemakers te verwijderen.

Met overnames zal Philips in 2018 doorgaan, maar Van Houten verwacht niet eenzelfde aantal als in 2017. „De prijzen zijn behoorlijk hoog.”