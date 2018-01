Orwa Nyrabia wordt nieuwe IDFA-directeur

Het documentairefestival IDFA heeft een nieuwe artistiek directeur. De keuze is gevallen op de uit Syrië afkomstige documentaireproducent Orwa Nyrabia, al jaren een goede bekende van het festival. Hij produceerde onder meer Return to Homs, over de burgeroorlog in Syrië, dat in 2013 de openingsfilm was van het festival. Nyrabia (40) is de opvolger van interim-directeur Barbara Visser, die het festival afgelopen jaar heeft geleid. Daarvoor stond IDFA dertig jaar onder leiding van oprichtster Ally Derks.

Na dertig jaar bij IDFA zwaait mede-oprichter en directeur Ally Derks af. Wat nu? Coen van Zwol sprak met haar: „Je bent de 150ste die dat vraagt, ik weet het echt niet.”

„Met zijn kennis van de documentairewereld, zijn internationale achtergrond en zijn inspirerende persoonlijkheid is hij de juiste persoon om de positie van IDFA als het belangrijkste documentaire filmfestival ter wereld te verstevigen,” aldus het IDFA-bestuur in een persbericht.

Nyrabia richtte in 2008 het eerste documentairefestival in Syrië op, DOX BOX. In 2012 werd hij wegens zijn politieke activiteiten aangehouden in Damascus. Daarop volgden protesten uit de internationale filmwereld. Na hij zijn vrijlating vestigde hij zich in het buitenland: aanvankelijk in Egypte en later in Berlijn.

Nyrabia was eerder betrokken bij IDFA in eerdere hoedanigheden als gastprogrammeur van Arabische cinema, als adviseur van het festival en als jurylid.