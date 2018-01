Onderzoek naar communicatie Apple over trager maken iPhones

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en beurswaakhond SEC doen onderzoek naar het handelen van Apple rond het trager maken van oude iPhones. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg wordt bekeken of Apple beleggers wel juist en voldoende heeft geïnformeerd over een software-update die oudere iPhones langzamer maakt.

Apple gaf eind vorig jaar toe de snelheid van oudere modellen bewust te verlagen om te voorkomen dat de batterij te snel leeg raakt. Maar de Amerikaanse techreus wordt ervan beschuldigd dat te doen om mensen ertoe te bewegen nieuwe, en dus snellere, toestellen aan te schaffen.

De onderzoekers in de VS bekijken de publieke verklaringen die Apple heeft afgegeven over de zaak om te kunnen bepalen of beleggers zijn misleid over de prestaties van oudere telefoons, meldt Bloomberg. Of het bedrijf daadwerkelijk gestraft wordt voor de communicatie is nog niet duidelijk. Het onderzoek bevindt zich nog in het beginstadium.

In Frankrijk loopt ook al een vooronderzoek naar misleiding en manipulatie van oudere telefoontoestellen door Apple na een klacht door consumentenorganisatie Halte. Die beschuldigt het Amerikaanse bedrijf van het bewust trager laten werken van oudere iPhones om de verkoop van nieuwe toestellen te stimuleren.

Apple heeft nadat het toegaf oudere toestellen bewust langzamer te maken de prijzen van vervangende batterijen flink verlaagd. Ook beloofde het bedrijf een nieuwe softwareupdate waarmee iPhone-bezitters meer inzicht krijgen in de levensduur van hun batterij.

De koers van het aandeel Apple daalde na het bekend worden van het nieuws dat er een onderzoek is gestart met 1 procent. Het aandeel stond al onder druk vanwege berichten over tegenvallende verkopen van de iPhone X in aanloop naar de presentatie van de kwartaalcijfers komende donderdag.