Bij een bezoek aan het Rijksmuseum op een rustige dag zat ik met mijn vrouw op een bank bij De Nachtwacht nog wat na te mijmeren over al het moois wat wij zagen en hadden gezien.

Naast ons zat een zwijgende, corpulente Amerikaan die bleef turen naar het schilderij dat onlangs als een Pronkstuk van Nederland is verkozen.

Op een gegeven moment verbrak hij de stilte. Met een zucht luchtte hij zijn hart waarbij hij zijn diepste emoties verwoordde: „That’s a lot of paint.”

