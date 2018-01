Monsterdebat met ongewisse uitkomst over donorwet

Een lange zit met weinig voorspellende waarde voor Pia Dijkstra en Bruno Bruins vandaag in de Eerste Kamer. Senator Marleen Barth is, als onderhandelaar namens haar man, in opspraak. En weer loopt een ict-project uit de hand.

DONORSTILTE: Het wordt een monsterdebat vandaag in de Eerste Kamer. Van kwart over tien tot na middernacht spreken senatoren met initiatiefneemster Pia Dijkstra (D66) en minister Bruno Bruins (VVD) over de donorwet. Niet alleen de minister voor Volksgezondheid moet zich, uit coalitiebelang, op de vlakte houden of hij de verandering van een opt-in- naar een opt-outsysteem voor orgaandonatie een goed idee vindt. Tijdens de ministerraad afgelopen vrijdag is de hele ministersploeg duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is dat ze zich voor of tegen de initiatiefwet uitspreken, vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. Niemand waagt zich aan een prognose over de stemming, volgende week. De vraag is hoe voorspellend de inhoud van het, ongetwijfeld fundamentele, debat tussen de zorgwoordvoerders vandaag zal zijn, aangezien alle 75 senatoren een zelfstandige afweging maken.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

NOOIT GENOEG: Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA-fractie die in de senaat een stuk minder enthousiast lijkt over de donorwet dan haar partij in de Tweede Kamer was, speelt ondertussen een bijzondere rol in een nieuwe Wassenaarse rel. Haar man, Jan Hoekema, moest daar vorig jaar vertrekken als burgemeester wegens “gebrek aan chemie” met een deel van de gemeenteraad. Hij kreeg daarvoor, zo blijkt uit een WOB-onderzoek van NRC, een riante vertrekregeling die in strijd is met de Gemeentewet. Na vragen van NRC zegt hij 17.800 euro terug te betalen. Naast het geld kregen Hoekema en Barth de mogelijkheid tegen een bescheiden tarief in de Wassenaarse ambtswoning blijven wonen. Maar dat was Marleen Barth niet genoeg. Via stekelige mails aan de gemeentesecretaris probeerde ze een grotere huurkorting te krijgen voor de weken dat Hoekema zonder werk zat - maar wel wachtgeld en de bedongen vertrekregeling kreeg.

WONINGNOOD: Deze wel erg ‘sociale huur’ (1.400 euro voor een huis van 2 miljoen) is niet voor iedereen weggelegd. Een nieuw rapport van oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel (PvdA) beveelt minister Ollongren aan om woningcorporaties hun rol terug te geven bij het verstrekken van woningen in de zogeheten middenhuur. Na debacles als met Vestia mogen zij zich uitsluitend nog met hun kerntaak aan de onderkant van de markt bezig houden, zo werd in het regeerakkoord nog eens bevestigd. Maar dat gaat de woningtekorten niet oplossen, aldus Van Gijzel. Zijn rapport is slim getimed voor de gemeenteraadsverkiezingen.

ICT-DEBACLE: Een ict-project van de overheid dat geraamd was op 7 miljoen euro en vijf jaar later 200 miljoen heeft gekost en maar voor 5 procent functioneert. Het is al bijna geen nieuws meer, zo vaak lopen dergelijke projecten uit de hand of stranden ze volledig. Dit keer is het de digitalisering van de rechtspraak die dreigt te mislukken. Justitieverslaggever Mark Lievisse Adriaanse kreeg een alarmerend rapport van de ondernemingsraad van de Raad voor de Rechtspraak in handen.

QUOTE VAN DE DAG:

“De geschiedenis ophemelen en excuses weigeren voor het slavernijverleden is één ding. Maar voor de nationale geloofwaardigheid zou het geen kwaad kunnen als dit gepaard ging met de erkenning dat discriminatie van nieuwe Nederlanders niet echt verdwenen is.”

Columnist Tom-Jan Meeus naar aanleiding van het nieuws dat uitzendbureaus werkgevers nog steeds helpen bij arbeidsdiscriminatie tegen Marokkanen, Turken en Surinamers.