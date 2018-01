Iraanse vrouw die protesteerde tegen hoofddoek weer vrij

Het ‘meisje van de Enghelab-straat’, zoals ze op de Iraanse sociale media werd gedoopt, is weer op vrije voeten. De 31-jarige Vida Movahed had eind december demonstratief haar verplichte hoofddoek afgenomen en die als een vlag op een stok geprikt. Triomfantelijk zwaaide ze daarmee, staande op een metalen kast langs de Enghelab-straat in Teheran. Kort daarop werd ze gearresteerd. Waarom ze is vrijgelaten, is niet duidelijk.

Beelden van haar actie tegen de hoofddoek werden massaal op de sociale media in binnen- en buitenland gedeeld. Velen zagen er een symbool van het verzet tegen de overheid in tijdens de grote betogingen tegen het economische beleid van de regering van vier weken geleden. Met die protesten had Movaheds actie, die van vlak daarvoor dateerde, echter niet direct te maken.

Navolging

Afgelopen maandag kreeg Movaheds daad navolging. Op dezelfde plek langs de Enghelab-straat deed een andere vrouw, Narges Hosseini, hetzelfde, waarbij ze door een paar andere vrouwen werd gefilmd. Ook Hosseini werd prompt gearresteerd, evenals de vrouwen die haar vergezelden. Of ze nog vastzitten, is niet duidelijk. Ook op andere locaties, niet alleen in Teheran maar ook in de stad Isfahan, protesteerden nog eens vier vrouwen op dezelfde wijze, met hun hijab op een stok. Over hun lot is niets bekend.

Al sinds de Iraanse revolutie van 1979 is het strafbaar voor vrouwen en meisjes van boven de dertien jaar om hun haar niet met een hijab te bedekken. Op overtreding hiervan staat een boete of een celstraf, die kan oplopen tot twee maanden.

De bekende Iraanse mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh, die zondag bekendmaakte dat Movahed was vrijgelaten, schreef maandag volgens The Guardian op haar Facebookpagina (in het Perzisch) over Hosseini: „Haar boodschap is helder, meisjes en vrouwen hebben genoeg van de gedwongen hijab. Laat vrouwen zelf beslissen over hun eigen lichaam.”