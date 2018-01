Invallen bij klinieken na jarenlange zorgfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar jarenlange oplichting en fraude met zorgdeclaraties bij twee zorginstellingen. De instellingen en twee bestuurders zouden, middels valsheid in geschrifte en oplichting, meer dan een miljoen euro hebben verduisterd. De recherche zorgfraude van de Inspectie SZW heeft maandagavond de kantoren van deze aanbieders doorzocht en daarbij administratie in beslag genomen, meldt het OM dinsdag.

Ingewijden melden onder meer aan ANP dat het gaat om Casa Medical, een zusterstichting van de failliet verklaarde Casa Klinieken, en Star Medisch Diagnostisch Centrum (MDC). Deze instellingen leverden medisch-specialistische zorg en abortuszorg en werkten met elkaar samen. Het OM wil geen namen noemen.

Ook de woningen van twee voormalige bestuurders van deze instellingen zijn doorzocht. Het OM vermoedt dat de twee aanbieders onderling in de periode van 2010 tot en met 2016 afgesproken hadden om duurdere behandelingen in rekening te brengen bij zorgverzekeraars dan was toegestaan. Het onderzoek is in november gestart.

Casa failliet

De zeven abortusklinieken van Casa werden in november failliet verklaard. De grootste keten van abortusklinieken in Nederland had schulden: zorgverzekeringen en het ministerie van Volksgezondheid eisten miljoenen euro’s terug. Het bedrijf had onterecht subsidies gekregen.

De zeven vestigingen namen bijna de helft van de 30.800 Nederlandse abortussen per jaar voor hun rekening. Bij de klinieken werkten in totaal tachtig tot honderd mensen. Per vestiging is naar een oplossing gezocht.

Verzonnen declaraties

Er zou voor bijna 9 miljoen euro gefraudeerd zijn met verzonnen declaraties, schreef onder meer de Volkskrant. Curator Marc Udink zei eerder tegen deze krant dat deze schulden veroorzaakt waren door “onregelmatigheden”.

Udink wilde dinsdag niets zeggen over de situatie tegenover ANP. Hij benadrukt dat hij zelf onderzoek doet naar de bestuurdersaansprakelijkheid.