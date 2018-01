In nieuw licht

Ter gelegenheid van Poëzieweek 2018, die deze donderdag begint, verschijnt op de Achterpagina tot en met woensdag 31 januari elke dag een gedicht, uitgekozen en toegelicht door Ellen Deckwitz Lees ook de andere gedichten in deze serie:

Het fijne van sommige gedichten is dat ze klassieke elementen vermengen met het dagelijks leven, op zo’n wijze dat de combinatie meer is dan de som der delen. Neem nou dit vers van Ingmar Heytze. Alles zet hij op zijn kop: de Hof van Eden, de zondeval, de nationaliteit van God. En net als je denkt dat het hier alleen maar om de lach gaat, is er dat slot, en het besef dat wij, in ons lijden, misschien niet zo heel veel verschillen van ons voorgeslacht. Het oude met het nieuwe vermengen, en daardoor het bekende in een onverwacht licht zetten: dat is mijn lievelingspoëzie.