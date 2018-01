Hoofd duurzaamheid Volkswagen geschorst na testschandaal

Thomas Steg, het hoofd van de externe betrekkingen en duurzaamheid van Volkswagen, moet zijn taken tijdelijk neerleggen, meldt het bedrijf dinsdag. De schorsing volgt op berichtgeving over het bedrijf, dat apen en mensen gebruikte om uitstoot te testen.

Volgens topman Matthias Müller is de schorsing op Stegs eigen initiatief. “Meneer Steg heeft verklaard dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt. Ik respecteer die beslissing”, schrijft Müller in een persbericht. Steg gaf eerder aan de Duitse krant Bild toe op de hoogte te zijn geweest van de testen.

Steg is geschorst tot “het onderzoek volledig is afgerond”. Jens Hanefeld, hoofd van Internationaal en Europees beleid van Volkswagen, neemt zijn werkzaamheden over.

Het is niet de eerste keer dat de Duitse auto-industrie in opspraak komt. Lees alles over het dieselschandaal in ons dossier.

Uitlaatgassen inademen

Zondag raakte de Duitse auto-industrie in opspraak toen bekend werd dat Volkswagen, Daimler en BMW als experiment apen en mensen uitlaatgassen van dieselauto’s hebben laten inademen. 25 jonge proefpersonen werden urenlang in afgesloten ruimtes blootgesteld aan uitlaatgassen. Hoewel er geen lichamelijke schade is vastgesteld, namen de bedrijven een groot gezondheidsrisico.

EUGT, een lobbyorganisatie voor de auto-industrie, vroeg de bedrijven de test uit te voeren. In 2013 gaf het bedrijf ook opdracht voor een experiment met apen in New Mexico. Tien aapjes werden in een glazen kooi gezet, waar uitlaatgassen in geleid werden. De proef was aanvankelijk bedoeld als reclamestunt, om te laten zien hoe schoon nieuwe dieselauto’s zijn.

Ook in Nederland

Ook in Nederland worden uitlaatgassen getest op mensen en dieren, zei inhalatietoxicoloog Flemming Cassee van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag tegen NRC. Het RIVM gebruikt de testen voor onderzoek naar luchtverontreiniging. Volgens de toxicoloog komt er pas een einde aan dit soort testen als iedereen elektrisch rijdt. Hij noemt de ophef in Duitsland dan ook “een storm in een glas water”.