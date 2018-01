FC Twente in halve finales beker na zege op Cambuur

FC Twente heeft als eerste ploeg de halve finales van de Nederlandse beker bereikt. Het team van trainer Gertjan Verbeek versloeg in de kwartfinales de enig overgebleven eerste divisionist Cambuur Leeuwarden met 3-1. Een hoofdrol was weggelegd voor middenvelder Adam Maher.

Hoewel FC Twente de eerste helft domineerde, was het Cambuur dat op voorsprong kwam. De Belg Mathias Schils kon binnenschieten na een voorzet van Nigel Robertha. In de tweede helft was het Oussama Assaidi die een door Tom Boere versierde strafschop benutte. Twente hoefde niet lang te wachten voor de ploeg daarna op voorsprong stond. Acht minuten later scoorde de van PSV overgekomen Adam Maher uit een standaardsituatie. Met een prachtige vrije trap scoorde hij de 2-1.

Het was diezelfde Maher die uiteindelijk tot de Twentse held van de avond uitgroeide. Hij tekende in de 76ste minuut voor de 3-1 en daarmee de beslissing in de wedstrijd.

Feyenoord-PSV op woensdag

Woensdag wordt de absolute topper in het bekerprogramma deze week gespeeld. Feyenoord ontvangt dan in De Kuip koploper PSV. Daarnaast treffen de nummers drie en vijf uit de eredivisie AZ en PEC Zwolle elkaar. Donderdag wordt de laatste wedstrijd in de kwartfinales gespeeld. In Tilburg treffen Willem II en Roda JC elkaar. Na die laatste wedstrijd zal geloot worden voor de volgende ronde.