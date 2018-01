Belangrijkste Europese stripprijsvoor IJslandse sage

Het album La Saga de Grimr van de jonge Franse tekenaar Jérémie Moreau is afgelopen weekend tijdens het stripfestival van Angoulême bekroond met de Fauve d’Or, de prijs voor het beste album. De Fauves, die worden uitgereikt in diverse categorieën, gelden als de belangrijkste stripprijzen in Europa. Moreau (30) kreeg de prijs voor zijn expressief getekende kroniek, die zich afspeelt in IJsland ten tijde van de Deense overheersing in de achttiende eeuw. Grimr verliest op jonge leeftijd zijn ouders en later zijn voogd, wordt onterecht van moord beschuldigd en besluit zijn leven vanaf dan in eigen hand te nemen: met een ontembare dadendrang wil hij een plaats veroveren in de geschiedenis van zijn volk. De sage is zeer filmisch uitgewerkt en heeft veel tekstloze natuurpanorama’s. Het overweldigende van de bossen, meren en geisers draagt bij aan de heroïek van het verhaal.

Speciale juryprijs

De speciale juryprijs ging naar Les amours suspendues van Marion Fayolle, een frivool album dat het vooral moet hebben van de poëtische teksten en licht absurde tekeningen. De hand van Fayolle is op het eerste oog vernieuwend maar niet uniek: wie op het festival bij de kleine uitgeverijen door het werk van jonge auteur bladert ziet dat veel strips in zacht potlood zijn uitgewerkt, met veel arceringen en rasters.

Naast de prijzen voor strips en graphic novels die worden toegewezen door de Grand Jury van het festival, is er ook een publieksprijs. Die ging dit jaar naar Marion Montaigne, die met Dans la combi de Thomas Pesquet het levensverhaal vertelt van de immens populaire Franse astronaut Thomas Pesquet. Hij verbleef vorig jaar in het ruimtestation ISS en dankt zijn populariteit aan de tweets die hij vanuit de ruimte verstuurde.

Als in een dagboek vertelt het stripboek over Pesquets leven van kleine jongen tot gevierd astronaut. De tekeningen en de manier van vertellen doen denken aan het werk van Michiel van de Pol.

Internationaal

De Fauves waren dit jaar geen uitsluitend Franse aangelegenheid. De prijs voor de beste serie ging naar Australië. Simon Hanselmann’s mistroostige Megg, Mogg & Owl: Happy Fucking Birthday is een bizarre maar statische reeks belevenissen van een heks en haar pratende uil en kat.

De Amerikaan Nick Drnaso werd bekroond als de revelatie van het jaar. Zijn debuutalbum Beverly is een klinisch getekend portret van de Amerikaanse jeugd van nu, dat qua stijl veel weg heeft van Chris Ware.

De prijs voor erfgoed kwam terecht bij de kleine Franse uitgever Le Lézard Noir, die het met Je suis Shingo aandurfde het oeuvre van de excentrieke Kazuo Umezu in het Frans uit te geven.

Los van de Fauves wordt er voorafgaand aan het festival nog een prijs uitgereikt: de Grote Prijs van de stad Angoulême 2018 is dit jaar toegekend aan de Amerikaan Richard Corben, voor zijn bijdrage aan het beeldverhaal. Hij volgt daarmee de Zwitser Cosey op, die dit jaar eregast op het festival was.