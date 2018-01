De kletscolumn die 41 academici kwetste

Als je in het ‘onafhankelijk magazine’ Univers van Tilburg University schrijft dat vrouwen die last hadden van Harvey Weinstein óók profijt van hem hadden, kun je je biezen pakken. Hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon schreef in een column dat vrouwen, beroemd „vaak dankzij Weinstein”, hem afbrandden nu de filmproducent niet meer almachtig is. Dit was in november.

Lompe column dus, waarop tientallen reacties bij de redactie binnenkwamen. „Hoe moet ik me als vrouw veilig op het werk voelen als ik weet dat sommige collega’s het gerechtvaardigd vinden me lastig te vallen”, schreef een PhD-student rechten. „#Nomoreharrie”, reageerde een collega-hoogleraar. Zelfs de plaatselijke bierleverancier was ontstemd: „Shut up and swallow ’ey! Lekker bezig Harrie. Walgelijk.”

Het college van bestuur distantieerde zich van de column, tot tevredenheid van 41 hoogleraren en universitair docenten. Die schreven in een ‘Open Letter’ dat Verbons column „slachtoffers en overlevenden van seksueel geweld ervan weerhoudt zich uit te spreken. […] Hij bagatelliseert het bestaan van seksuele intimidatie in de academische wereld, terwijl velen van ons die hebben ervaren of aanschouwd.”

Univers moet zich volgens de ondertekenaars verontschuldigen voor de column. En de universiteit moet laten zien dat ze seksuele intimidatie en misbruik „extremely seriously” neemt en dat ze een „safe working and learning environment” voor iedereen garandeert. Allemaal in het Engels natuurlijk, Tilburg University tenslotte.

Een van de ondertekenaars is Sjaak Kroon, vertrouwenspersoon van de universiteit; iemand die onafhankelijk eventuele klachten van geïntimideerden en misbruikten zou moeten onderzoeken. Sterker nog, als velen van die 41 mensen „seksuele intimidatie in de academische wereld hebben ervaren of aanschouwd”, dan moet Sjaak flink aan de bak.

Inmiddels heeft de universiteit Univers-hoofdredacteur Francine Bardoel op non-actief gesteld. Met goedvinden van de redactieraad, die vindt dat zij een zwabberende koers voer met het blad. Het college van bestuur deelde per brief mee dat „de inhoud van de column niet bij de manier (past) waarop wij met elkaar omgaan in en buiten onze academische gemeenschap”. Met een verwijzing naar de Code of Conduct van de universiteit, waar de legitimiteit moet worden gezocht voor deze maatregel. Je voelt aan alles: hier wordt juridische munitie verzameld voor een ingreep.

Geen safe space voor Harrie Verbon, zoveel is duidelijk. Die heeft zichzelf maar vast teruggetrokken als columnist.

De dunne huid en de lange tenen van de universitaire gemeenschap („we are deeply disturbed”) voorspellen weinig goeds voor het intellectuele klimaat. Als studenten al emotioneel gekneusd raken door lompe meningen als die van Harrie Verbon, hoe kunnen ze er dan ooit wetenschappelijk bovenuit stijgen?

Jutta Chorus (j.chorus@nrc.nl) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.