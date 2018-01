Amazon zet stap in de zorg, grote veranderingen verwacht

Het gonsde al langer van de geruchten dat Amazon het volgende grote techbedrijf werd dat in de zorg zou stappen, en dinsdag kwamen die geruchten uit. Maar weinigen hadden waarschijnlijk verwacht dat één van de dominantste techbedrijven ter wereld dat samen zou doen met de grootste bank en het beroemdste investeringsfonds van de VS: JPMorgan en Berkshire Hathaway. De drie bedrijven maakten dinsdag bekend dat ze gaan samenwerken om een onafhankelijk zorgbedrijf te starten.

De persverklaring bevat nog weinig details, behalve dat het nieuwe bedrijf zich gaat richten op het gebruiken van technologie om zorg goedkoper en simpeler te maken. „Het is in de planningsfase. Het moet een langetermijnproject worden, vrij van de prikkels en beperkingen van winst maken.” In eerste instantie richt het bedrijf zich op de 1 miljoen Amerikaanse medewerkers van de drie bedrijven, maar het is de bedoeling om diensten op termijn ook aan anderen aan te bieden.

Zenuwen over Big 5

Ondanks het gebrek aan details, en de vaststelling van Amazon-oprichter Jeff Bezos dat de zorg „zeer complex” is, daalden prompt aandelen van andere bedrijven in de Amerikaanse zorg. Omdat nu nog zo vaag is wat de plannen behelzen, gebeurde dat in uiteenlopende branches. Zorgverzekeraars Cigna en Anthem daalden, net als apotheekketens CVS en Walgreens, rond de 6 procent (op een S&P500 Index die ongeveer 0,8 procent in de min stond). Ook medicijndistributiebedrijven zoals

Cardinal Health gingen omlaag, met 3 procent. Ook het Nederlandse Philips, dat zich helemaal richt op zorgtechnologie en veel zaken doet in de VS, daalde ongeveer 1 procent na het bekend worden van het nieuws.

Het laat de zenuwen in de markt zien rondom alles wat met de zogeheten Big 5 te maken heeft. De vijf grootste technologiebedrijven Amazon, Apple, Alphabet (moederbedrijf van Google), Microsoft en Facebook kunnen gebruikmaken van enorme schaalvoordelen en een voorsprong in digitale data, waardoor beleggers veel van ze verwachten in zo’n beetje elke branche waarin ze actief worden.

Ook toont de stap van Amazon, JPMorgan en Berkshire Hathaway aan dat de vaak dure en inefficiënte zorgmarkt een branche is waar diverse bedrijven denken winst te kunnen behalen. Philips richt zich sinds 2016 volledig op de zorg. Bedrijven als Apple, Microsoft, IBM en Alphabet zetten op verschillende manieren hun eerste stappen in de zorg, bijvoorbeeld met apps en datadiensten.

Vorige maand maakte supermarkt- en drogisterijketen CVS, dat ook apotheken in zijn winkels heeft, bekend dat het verzekeraar Aetna overneemt voor 69 miljard dollar. Dat zijn zeer uiteenlopende bedrijven maar de tijd is rijp voor grote veranderingen in de zorg, denken veel ondernemers en beleggers.