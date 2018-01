ABN AMRO en ING opnieuw doelwit van DDoS-aanvallen

De websites van banken ABN AMRO en ING zijn dinsdagavond opnieuw het doelwit geworden van DDos-aanvallen. Dat melden de banken dinsdagavond. Ook de Belastingdienst was slachtoffer van een kortstondige aanval.

ING liet zelf via Twitter weten getroffen te zijn door een DDoS-aanval. Deze is inmiddels verholpen en duurde ongeveer een kwartier. Ook ABN AMRO kampte dinsdagavond met een storing waardoor klanten problemen ondervonden bij het inloggen via de website en app. Bij een DDoS-aanval wordt zeer veel internetverkeer afgevuurd op websites waardoor deze moeilijk bereikbaar worden.

Het is de derde reeks zware DDoS-aanvallen die banken in Nederland in korte tijd treft. Maandag werd de Rabobank slachtoffer en eerder dit weekend werden ING en ABN al doelwit. Banken krijgen vaker te maken met dergelijke aanvallen maar de Rabobank omschreef de DDoS-aanval van maandag als “hevig”.

Tot nu toe slaagden de banken er zelf in om de DDoS-aanvallen af te weren. Naar aanleiding van de reeks aanvallen eerder deze week liet het ministerie van Justitie en Veiligheid weten klaar te staan de banken te helpen waar nodig, zo berichtte ANP maandag. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanvallen zit.

Overheidsdiensten slachtoffer

Bij de Rabobank en SNS, die eerder doelwit werden, zijn dinsdagavond vooralsnog geen problemen geconstateerd. Niet alleen banken zijn de afgelopen week het doelwit van data-aanvallen, ook overheidsdiensten kregen hiermee te maken. De website van de Belastingsdienst lag maandag ongeveer tien minuten plat. Ook het overheidsloket DigiD werd maandag aan het eind van de middag aangevallen. Die dienst was ongeveer vijf kwartier onbereikbaar. Het Nationaal Cyber Security Centrum berichtte maandag de aanvallen “nauwlettend” te volgen.