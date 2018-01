Aanslagpleger Londen wilde eigenlijk Corbyn doodrijden

De man die ervan beschuldigd wordt vorig jaar juni op moskeegangers te zijn ingereden bij het Finsbury Park in Londen had eigenlijk plannen om Labourleider Jeremy Corbyn dood te rijden. Ook had hij de Londense burgemeester Sadiq Khan willen doden.

Toen hem tijdens de rechtszaak door de aanklager werd gevraagd of hij van plan was Corbyn te doden, zei hij volgens The Guardian:

“Jazeker. En het zou nog beter zijn geweest als Sadiq Khan daar was. Dat zou net zoiets zijn als het winnen van de loterij.”

Verdachte Darren Osborne zei op de rechtszitting dat hij oorspronkelijk met twee vrienden uit het extreemrechtse circuit van plan was Jeremy Corbyn dood te rijden bij een pro-Palestijnse demonstratie. Maar die aanslag ging niet door, omdat de straten waren afgezet en Corbyn helemaal niet aanwezig bleek te zijn bij die betoging.

Verdachte ontkent bestuurder te zijn geweest

Hij reed daarna naar Finsbury Park, omdat dat het kiesdistrict is van Corbyn, vertelde hij de jury. Volgens Justitie zat de 48-jarige Osborne ook achter het stuur toen de bestelbus rond middernacht op die 19 juni 20017 inreed op mensen die een moskee verlieten. Daarbij vielen één dode en raakten negen mensen gewond.

De verdachte ontkent op dat moment de bestuurder te zijn geweest van de bestelbus en zegt op de bewuste avond twee maten te hebben opgepikt. Een van hen, Dave, reed volgens Osborne uiteindelijk op de moskeegangers in, terwijl hijzelf op de bijrijdersstoel een andere broek aan het aantrekken was.

Maar de aanklager zegt bewijs te hebben dat hij alleen handelde. Ook getuigen in de rechtszaal zeggen Darren Osborne te herkennen als bestuurder van de bestelbus en van die vermeende Dave ontbreekt elk spoor.