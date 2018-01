Tien doden bij gevechten Braziliaanse gevangenis

Bij gevechten in een Braziliaanse gevangenis zijn maandag zeker tien gedetineerden om het leven gekomen. De doden vielen bij de aanval van een drugsbende op een concurrerende gang in een penitentiaire inrichting in het noordoosten van het land, schrijft Reuters.

Het is het zoveelste voorbeeld van uit de hand gelopen gevangenisgeweld in het Zuid-Amerikaanse land. De afgelopen jaren vielen bij grootschalige gevechten in in penitentiaire inrichtingen tientallen doden. Veel gevangenissen zijn overbevolkt, slecht bewaakt en criminele bendes zijn er de baas.

De onlusten maandagochtend vonden plaats in een gevangenis in de stad Itapaje in de staat Ceará. De aanwezige beveiligers en politieagenten brachten de oproer snel onder controle, schrijft AP op basis van een verklaring van de autoriteiten.

Schietpartij

In de noordoostelijke staat vond zaterdag een schietpartij plaats waarbij veertien doden vielen. Schutters drongen een club binnen in de stad Fortaleza en begonnen om zich heen te schieten. Volgens het hoofd van de Itapaje-gevangenis waar maandag de gevechten waren, zijn de twee gebeurtenissen met elkaar verbonden. De aanval van maandag - uitgevoerd door het Rode Commando, het een na grootste drugskartel van Brazilië - zou een vergelding zijn voor de moordpartij van zaterdag.

De Braziliaanse autoriteiten hebben voor de schietpartij een iemand gearresteerd en zijn naar vijf anderen op zoek.

De locatie van de gevangenis: