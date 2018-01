Sportapp Strava laat legerbases wereldwijd zien

Een miljard sporthandelingen met 27 miljard afgelegde kilometers. Drie biljard GPS-punten. En tien terrabytes aan data, inclusief gevoelige informatie over militaire bases wereldwijd. De sportapp Strava bracht afgelopen november met een datavisualisatie het sportgedrag van gebruikers in kaart. De 20-jarige Australische student Nathan Ruser kwam afgelopen weekend tot de conclusie dat het bedrijf daarmee ook per ongeluk gevoelige gegevens deelt over het gedrag van militairen.

Op de zogeheten Global Heatmap zijn oorlogsgebieden zoals in Syrië en Irak opvallend donker, behalve een aantal kleinere oranje speldenprikken. Als een gebruiker inzoomt is het sportgedrag op en rond legerbases te zien, waarmee volgens The Washington Post ook geheime en gevoelige informatie gedeeld wordt over eerder onbekende plekken. Terwijl geheime bases op Google Maps normaal gesproken niet worden getoond.

Gebruikers kunnen zelf instellen of ze de gegevens willen delen. Strava zegt in een reactie dat privédata niet in de kaart zijn verwerkt. De kaart laat zien dat militairen het niet altijd nauw hebben genomen met de instellingen van de app. Ruser deelde op Twitter zijn verbazing: “Het is ook een optie om het delen van data uit te zetten.” Het Amerikaanse leger heeft laten weten de kwestie te onderzoeken.

27 miljoen gebruikers

Strava zegt zelf 27 miljoen gebruikers wereldwijd te hebben, die via hun app of door middel van een wearable van Fitbit of Jawbone kunnen bijhouden hoeveel ze rennen, fietsen, zwemmen en schaatsen. De kaart laat gegevens zien over een periode van twee jaar. Vooral de Verenigde Staten en Europa geven licht op de kaart. Verder opvallend: de kaart is boven Noord-Korea nagenoeg donker maar in hoofdstad Pyongyang wordt Strava kennelijk wel gebruikt.

Nadat Ruser zijn ontdekking had gedeeld volgden reacties van data-analisten en militaire experts, die snel met de tool aan de slag gingen en speculeren over geheime locaties. Adam Rawnsley, journalist voor Daily Beast, merkte opvallend rengedrag op in de buurt van een plek in Somalië waar men eerder al vermoedde dat de inlichtingendienst CIA er een basis heeft. Ook wist hij posities van de Russen in Syrië te herleiden.

Journalist Ben Taub van The New Yorker gebruikte de app om legerbases in de Afrikaanse Sahel te achterhalen. Ook de Nederlandse militaire basis in Mali is terug te vinden op de kaart van Strava.

Op plekken in Afghanistan is duidelijk te zien waar het Amerikaanse leger vestigingen heeft en waar militairen hun rondjes rennen. Dat kan militanten bruikbare informatie geven wanneer ze een aanval willen uitvoeren. “Als militairen de app gebruiken zoals normale mensen, dan kan dat bijzonder gevaarlijk zijn”, concludeert Ruser.