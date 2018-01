‘Proeven met uitlaatgassen ook op mensen uitgevoerd’

Autofabrikanten hebben niet alleen uitlaatgasproeven uitgevoerd op apen, maar ook op mensen. De experimenten werden gedaan door de Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector (EUGT), die werd opgezet en gefinancierd door de Duitse autofabrikanten Volkswagen, BMW, Daimler en Bosch, schrijven de Duitse kranten Stuttgarter Zeitung en Süddeutsche Zeitung.

Volgens het activiteitenverslag van de EUGT, waarop de kranten zich baseren, voerde de onderzoeksorganisatie de proeven uit tussen 2012 en 2015. Onderzoekers testten het effect van stikstofdioxide, wat in uitlaatgassen van auto’s voorkomt, op de luchtwegen van zo’n 25 gezonde personen in het academisch ziekenhuis van Aken. De proefpersonen moesten urenlang lucht inhaleren met verschillende concentraties stikstofdioxide. De experimenten wezen uit dat er “geen reactie op de geïnhaleerde stikstofdioxide” kon plaatsvinden. Ook werden “geen ontstekingseffecten op de luchtwegen” vastgesteld.

Volkswagen Kever

Vrijdag werd al via The New York Times bekend dat apen werden ingezet bij experimenten van dezelfde onderzoeksinstantie. De dieren werden aan de uitstoot van nieuwe en oude modellen van de Volkswagen Kever blootgesteld, om de voortgang van de technologie aan te tonen.

De mens- en dierproeven geven een nieuwe dimensie aan de al drie jaar voortslepende ‘dieselgate’, het schandaal waarin Duitse autofabrikanten bewust software bleken te gebruiken waardoor tijdens emissietests in laboratoria de uitstootwaarden van dieselauto’s lager uitvielen dan op de weg. Zo waren de nieuwere Kevers waarschijnlijk uitgerust met de misleidende software. Volkswagen bood zaterdag excuses aan voor de dierproeven.

Daimler veroordeelt proeven

Daimler heeft afstand gedaan van de experimenten op mensen. “We distantiëren ons nadrukkelijk van de onderzoeken en van de EUGT”, zegt de autofabrikant in een verklaring. “We zijn geschokt over de omvang en de implementatie ervan. We veroordelen de proeven op de sterkst mogelijke manier.” Daimler zegt geen invloed te hebben gehad op de onderzoeksopzet, maar stelt desondanks een onderzoek in.

De EUGT werd in 2007 opgericht en werd vorig jaar opgeheven. Bosch was al uit de onderzoeksorganisatie gestapt toen de proeven plaatsvonden.