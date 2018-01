'Onderdirecteur FBI stapt op'

Onderdirecteur van de FBI Andrew McCabe legt per direct zijn functie neer. Dat vertellen ingewijden aan NBC News, zo meldt de zender maandag.

BREAKING: Andrew McCabe has stepped down effective today as FBI deputy director, multiple sources familiar with the matter tell @ NBC News pic.twitter.com/kLrhDjzq7B — MSNBC (@MSNBC) 29 januari 2018

President Donald Trump had al langer kritiek op McCabe. Dit omdat zijn echtgenote geld ontvangt van een politieke organisatie die banden heeft met Hillary Clinton. Vanwege deze banden waren er vragen omtrent McCabes neutraliteit in het FBI-onderzoek naar het e-mailschandaal rondom Clinton.

McCabe was vorig jaar korte tijd waarnemend directeur toen FBI-directeur James Comey werd ontslagen door Trump. Comey leidde toen het FBI-onderzoek naar mogelijke samenwerking van de Trump-campagne met de Russische overheid.

Het terugtreden van McCabe werd al verwacht. De onderdirecteur zou medio maart met pensioen gaan. McCabe beschikte nog over genoeg verlofdagen tot zijn vertrekdatum. Die neemt hij nu op, waardoor hij in feite geen ontslag neemt, maar vrij.

Eerder deze maand berichtte The Washington Post dat Trump na het ontslag van Comey McCabe apart had genomen en gevraagd op wie hij had gestemd. Ook leverde hij kritiek op de campagne van McCabes vrouw om senator van Virginia te worden. Trump reageerde maandag tijdens een lunch niet toen hem gevraagd werd wat hij vond van het vertrek van McCabe, zo meldt NBC News.