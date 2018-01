Niet genoeg retweets? Doe boodschappen bij de volgerfabriek

The Great British Bake Off-jurylid Paul Hollywood heeft ze, net als Gena Lee Nolin uit Baywatch. Ook Michael Dell, oprichter van computerbedrijf Dell, en de bekende Democraat en CNN-correspondent Hilary Rosen gaven er geld aan uit: nepvolgers, gekocht op internet. The New York Times zocht uit hoe het werkt en kwam uit bij volgerfabriek Devumi. In een opzienbarende longread schrijft de krant over hun werkwijze.

Het is in een wereld waarin je aanwezigheid op sociale media direct of indirect geld oplevert niet ongebruikelijk, blijkt uit het stuk van de NYT. De krant zag documenten van Duvemi in, zocht uit wie van de diensten gebruikmaakt en vroeg ze waarom zij dat deden. Olympisch roeikampioen James Cracknell, die 50.000 volgers kocht, noemt het oplichting:

“Mensen oordelen op basis van hoeveel likes je hebt of hoeveel volgers, dat is niet gezond.”

Dubbeltjes per volger

Zakenvrouw en badpakmodel Kathy Ireland had 160.000 volgers. Een van haar medewerkers wilde die cijfers opkrikken en besteedde dat uit. Enkele maanden later en tweeduizend dollar (1.600 euro) verder was haar aantal volgers verdrievoudigd. Of neem Sons of Anarchy-ster Ryan Hurst. Hij gaf in twee jaar tijd vierduizend dollar uit aan bij elkaar 750.000 extra volgers.

“Verkrijg op een natuurlijke wijze meer dan 250.000 volgers van hoge kwaliteit”, schrijft Devumi op zijn website. Het bedrijf biedt niet alleen extra volgers aan op Twitter, maar ook kijkers, luisteraars, volgers en likes op LinkedIn, Instagram, Facebook en andere sociale netwerken. Alles is eenvoudig online te bestellen. Er is zelfs een klantenservice. Het bedrijf verkocht in een paar jaar tijd 200 miljoen volgers aan 39.000 klanten, schrijft de NYT.

Gestolen

De volgerfabriek kopieert de accounts van echte mensen, inclusief foto en bio. Zelfs de gebruikersnaam lijkt hetzelfde, met een enkele subtiele aanpassing. Zo werd in de twitteraccount van Jessica Rychly, een tiener uit Minnesota, de kleine I vervangen door een kleine L. Het verschil tussen @iwanttobejes en @Iwanttobejes valt amper op. Het verschil: de echte Jessica plaatste zo nu en dan een duckfacefoto. De Jessica-twitterbot retweet tweetjes tegen betaling.

De algemene voorwaarden van Twitter staan de werkwijze van Duvemi overigens niet toe. Na de publicatie van de NYT is de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen voor twittervolgers uitgeschakeld. Andere diensten doen het nog wel, betaling met de creditcard is mogelijk. Een miljoen YouTube-views: 4.999 dollar. Inclusief likes.