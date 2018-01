Minister erkent problemen bij missie in Afghanistan

Minister Bijleveld van Defensie heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer erkend dat er problemen spelen bij de Nederlandse missie in Afghanistan. Zo kunnen Nederlandse adviseurs in het land niet altijd hun taak uitvoeren omdat er te weinig beveiligingspersoneel is, schrijft de minister. Dat gaat ten koste van de effectiviteit van de missie.

Bijleveld reageert in de Kamerbrief op berichtgeving in het AD eind vorig jaar. Het kabinet herkent de door de krant geschetste problemen, die volgens haar “inherent zijn aan deelname aan een internationale missie”.

TAAC-North

Nederland heeft ongeveer honderd militairen in Afghanistan zitten. Zij maken deel uit van de NAVO-actie onder de naam Resolute Support Mission. Tien van de militairen zijn deel van het Train Advise Assist Command North (TAAC-North). Dit team, bestaande uit honderd militairen uit verschillende landen, adviseren Afghaanse collega’s en politieagenten over hun werk.

Dit advieswerk kan niet altijd worden uitgevoerd, schrijft Bijleveld. Dat ligt onder meer aan de beschikbaarheid van de Afghaanse collega’s, maar ook aan die van de beveiligingspelotons die ervoor moeten zorgen dat de adviseurs veilig aankomen. Het komt voor dat de Nederlandse militairen zich niet kunnen verplaatsen doordat niet genoeg legervoertuigen inzetbaar zijn.

Ook schrijft Bijleveld over problemen met het luchttransport in Afghanistan. De Nederlandse militairen in Afghanistan mogen alleen gebruikmaken van vliegtuigen en helikopters die aan Nederlandse veiligheidsnormen voldoen. Het is moeilijk altijd aan die eisen te voldoen: door weersomstandigheden of technisch falen gebeurt het wel eens dat luchttransport voor Nederlandse militairen in zijn geheel niet tot de opties behoort.

Niet tegelijk de poort uit

Het komt voor dat de adviseurs niet allemaal tegelijkertijd “de poort uit” kunnen. In sommige gevallen komen de Afghanen die getraind worden dan naar het kamp waar de Nederlanders gestationeerd zijn.

Het AD schrijft ook dat sommige militairen van de beveiligingspelotons waar Nederland mee samenwerkt de Engelse taal slecht beheersen, wat communicatie aanzienlijk bemoeilijkt. De minister erkent dat dit taalprobleem vraagt om een “gedegen planning en voorbereiding”.

De Nederlandse bijdrage aan TAAC-North uitbreiden is volgens minister geen oplossing voor de geschetste problemen. Momenteel kijken de NAVO en de troepen leverende landen samen naar de beperkte inzetbaarheid van de beveiligingspelotons in Afghanistan.