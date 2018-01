Lettertjes

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zijn we op het grote plein aan de Oldehoofsterkerkhof een informatiezuil aan het plaatsen. Door gereedschap omringd komt een dame op leeftijd naar mij toegelopen, met de vraag: „Wat gaat dit allemaal hier worden?” „Een infozuil” , was mijn antwoord tijdens het aandraaien van de bevestigingsbouten. „Ja maar, deze groene kleine letters zijn voor oudere mensen toch nauwelijks leesbaar”, zegt de vrouw.

„Klopt mevrouw maar dit is het verpakkingsmateriaal, dat gaan we zo verwijderen.”

Ikjes kunt u insturen via ik@nrc.nl