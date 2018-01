Bruno Mars en Kendrick Lamar grote winnaars Grammy’s

In Madison Square Garden in New York heeft de Amerikaanse zanger Bruno Mars de drie belangrijkste Grammy Awards in de wacht gesleept. Hij won de prijs voor beste album met ’24K Magic’ en ook de categorieën ‘Record of the Year’ en ‘Song of the Year’. En dat terwijl de latinkraker Despacito van Luis Fonsi in die laatste twee liedjescategorieën vooraf toch tot grote favoriet was bestempeld. In totaal won Bruno Mars maar liefst zes Grammy’s.

In zijn dankwoord verhaalde Mars over een optreden op Hawaï, waar hij vandaan komt, toen hij vijftien jaar was. Hij moest toen duizend toeristen vermaken van over de hele wereld en realiseerde zich later dat de liedjes die hij toen zong waren geschreven door legendarische songwriters en dat ze mensen van over de hele wereld met elkaar verbonden. De zanger wil nu datzelfde gevoel opwekken met zijn met een Grammy bekroonde album 24K Magic.

Bruno Mars zag daarnaast het nummer 24K Magic bekroond worden als ‘Record of the Year’ en That’s What I Like als ‘Song of the Year’. Bij ‘Record of the Year’ gaat het om de hele sociale impact van het liedje en ook om de productie, terwijl het bij ‘Song of the Year’ puur om de tekst en melodie gaat.

Kendrick Lamar en Jay-Z

Rapper Kendrick Lamar zag de drie belangrijkste prijzen aan zijn neus voorbij gaan, maar won toch vijf Grammy’s. Onder meer voor beste rapnummer, beste rapalbum en beste rapoptreden. Hij was zeven keer genomineerd en verzilverde dus bijna al zijn nominaties. Lamar verzorgde ook het spectaculaire openingsoptreden, geflankeerd door U2 en Dave Chappelle.

De zegereeks van Lamar ging grotendeels ten koste van zijn collega-rapper Jay-Z, die maar liefst acht keer genomineerd was, maar niks won. Lamar zei in één van zijn vele dankwoorden overigens wel: “Jay for president!.”

Jay-Z lag dit weekend namelijk overhoop met president Trump. In een interview met CNN zei hij “teleurgesteld en verdrietig” te zijn over de opmerkingen van Trump over ‘shithole-countries‘, maar zei hij ook niet verbaasd te zijn omdat Trump in zijn ogen een soort opperracist is.

Trump reageerde daarop per tweet en schreef: “Kan iemand aan Jay-Z laten weten dat door mijn beleid de werkloosheid onder de zwarte bevolking OP HET LAAGSTE CIJFER OOIT staat!”:

realDonaldTrump Donald J. Trump Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED! 28 januari 2018 @ 13:18 Volgen

Geen Grammy voor Reinbert de Leeuw

De Nederlandse dirigent Reinbert de Leeuw greep naast een Grammy. Hij was genomineerd in de categorie ‘Best Classical Compendium’ voor het dirigeren van werk van de Hongaarse componist György Kurtág. Maar de enige Nederlandse genomineerde bij de Grammy’s van dit jaar zag de prijs naar All Things Majestic gaan. Tegen ANP zei hij het mislopen van de prijs “een beetje teleurstellend” te vinden.

Omdat de inmiddels bijna 92-jarige Kurtág volgens De Leeuw uitermate tevreden was met het eindresultaat van het dirigentenwerk voor de een cd had hij dat graag beloond gezien met een Grammy: “Het was echt heel mooi geweest als we hem hadden gekregen.”

#TimesUp

De organisatie #TimesUp had alle aanwezigen opgeroepen een witte roos te dragen als symbool tegen seksuele intimidatie en voor gelijkheid van vrouwen, maar lang niet iedereen gaf daar gehoor aan. Bij de Golden Globes onlangs kwam vrijwel iedereen, met Gordon als een van de uitzonderingen, geheel in het zwart gekleed om #TimesUp te steunen. Maar nu droeg de meerderheid geen witte roos bij zich.

Presentator van de show, de Britse komiek James Corden, en artiesten als Lady Gaga, Kelly Clarkson en Miley Cyrus droegen wél een witte roos.

Miley Cyrus bij de 60e jaarlijkse Grammy Awards in Madison Square Garden in New York. Foto: Jason Szenes/EPA

In dat kader kreeg zangeres Kesha, die haar voormalig producer Dr. Luke beschuldigt van misbruik en al jarenlang een juridische strijd tegen hem voert, het podium om een krachtige versie van haar nummer Praying op te voeren. In het wit gekleed en gesteund door andere zangeressen spatte haar woede en verdriet er vanaf.

Hilarische Clinton

Voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton had ook een verrassing in petto. Ze kreeg de lachers op haar hand én liet Twitter ontploffen toen ze op video een stukje voorlas uit het boek Fire and Fury over Donald Trump. Clinton had het over zijn voorliefde voor McDonald’s.

Alessia Cara

Beste nieuwe artiest is de Canadese zangeres en songwriter Alessia Cara, die samen met Logic en Khalid een megahit scoorde met 1-800-273-8255. Ze riep in haar dankwoord iedereen op om ‘echte muziek’ en ‘echte artiesten’ te steunen en niet alleen te kijken naar populariteitspolls en verkoopaantallen.

Postume Grammy Awards

Leonard Cohen overleed al op 7 november 2016, maar werd toch nog geëerd met een Grammy. Hij won de prijs in de categorie ‘Best Rock Performance’ met het nummer You Want It Darker.

Ook Carrie Fisher kreeg postuum een Grammy. De eveneens in 2016 overleden actrice won met haar luisterboekversie van The Princess Diarist de categorie ‘Best Spoken Word Album’. Fisher was vooral bekend van haar rol als prinses Leia in Star Wars.

Vorig jaar kreeg de toen net overleden David Bowie postuum vijf Grammy Awards.

De belangrijkste Grammy’s op een rij

Record of the year: 24K Magic - Bruno Mars

Album of the year: 24K Magic - Bruno Mars

Song of the year: That’s What I Like - Bruno Mars

Best Rock Song: Run - Foo Fighters

Best Rock Album: A Deeper Understanding - The War On Drugs

Best Rap Song: Humble - Kendrick Lamar

Best Rap Album: DAMN. - Kendrick Lamar

Best New Artist: Alessia Cara

Pop solo performance - Shape of You - Ed Sheeran

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Bruno Mars zeven Grammy Awards won, dat moeten er zes zijn.