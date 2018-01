‘Ik heb meer verdiend dan ooit’

Wat typisch Marc van der Chijs is, volgens oud-collega Peter Driessen? „Ik heb met hem eens de Chinese Muur bezocht. Dan weet je met Marc zeker dat je niet op het standaard toeristische gedeelte gaat lopen, maar dat hij ergens een stukje weet, waar een gaatje zit, waar een kiertje zit. We liepen daar half verdwaald urenlang op totaal verlaten ruïnes, waar al jaren niemand was geweest. Met Marc weet je dat je avontuur krijgt.”

Ook het afgelopen jaar was behoorlijk avontuurlijk voor Van der Chijs (45). Vorig jaar rond deze tijd besloot hij om alles om te gooien, om in cryptovaluta’s te stappen. Hij stak een „flink deel” van zijn destijds door Quote op 20 miljoen euro geschatte vermogen in digitale valuta zoals bitcoin. De laatste maanden ontwikkelde hij zich tot de prominentste Nederlandse bitcoinmiljonair.

En hij was daarvoor al een van Nederlands succesvolste technologie-pioniers: in 2004 begon hij in China de videosite Tudou, die zou uitgroeien tot de ‘Chinese YouTube’. Het afgelopen jaar richtte hij meerdere bedrijven op. Hij verkocht deze maand zijn pas drie maanden oude investeringsbank in digitale valuta First Coin Capital aan Wall Street-miljardair Mike Novogratz. Hij is nu bezig met het oprichten van het grootste bedrijf voor het creëren (minen) van cryptomunten buiten China, Hut8 genoemd. Die onderneming moet in februari naar de Canadese beurs gebracht worden.

Niet het type snelle jongen

„Ik gedij bij risico”, zegt hij aan de telefoon vanuit zijn ouderlijk huis in Ommen, op bezoek vanuit zijn woonplaats Vancouver. Van der Chijs (in de internationale techwereld ook wel ‘Van der Cheese’ genoemd) is bij eerste aanblik niet direct het type snelle jongen. Hij is rustig, bescheiden, met zijn rossige haar zelfs een beetje onopvallend. „Hij hoeft niet veel lawaai te maken”, zegt Frans Tjallingii, Van der Chijs’ zakenpartner bij het Canadese First Coin Capital. „Hij is bijna altijd kalm”.

„Maar reken maar dat je ook goed bier kunt drinken met hem”, zegt Peter Driessen. „Na het werk gaan soms echt de remmen los.” Driessen kent Van der Chijs vooral uit de tijd dat hij hielp om Driessens onlinegamebedrijf Spil Games uit te breiden naar China. Van der Chijs was tussen 2006 en 2011 de topman van de Chinese tak van Spil Games.

Dat avontuur mislukte: Spil Games is nu helemaal weg uit China. „Dat lag niet aan Marc, maar aan de Chinese wetgeving, die het voor buitenlandse internetbedrijven moeilijk maakt”, zegt Driessen. „Maar Marc weet zelf ook dat hij niet op zijn sterkst is als topman. Hij is beter als verbinder en starter dan als operationeel directeur. Zijn kracht is ook zijn valkuil: niet iedereen is altijd klaar voor zijn enthousiasme over een nieuw idee.”

Gezien de duizelingwekkende rendementen op cryptovaluta’s het afgelopen jaar moet er minstens één nul bij zijn vermogen zijn gekomen, misschien wel twee – al wil hij dat niet precies vertellen. „Ik kan wel zeggen dat ik vorig jaar meer heb verdiend dan ooit in mijn leven.”

Miljardair

Op een congres in Amsterdam waar hij maandag spreekt, wordt hij geïntroduceerd als degene die „op weg is om de eerste Nederlandse bitcoin-miljardair te worden”. Terwijl hij vorig jaar nog in een interview met Quote zei: „Ik ben blij dat Tudou mij geen miljardair heeft gemaakt.” Dat zou volgens hem maar gedoe geven en zijn leven te sterk veranderen. „Geld is nooit mijn drijfveer geweest, dat is toch echt risico nemen, avontuur.”

Ook voordat hij vorig jaar alles opzij zette voor cryptovaluta’s, was hij al een tijd bezig met bitcoin en andere nieuwe munten. Hij werd eens uitgenodigd voor een zeer exclusieve bijeenkomst over bitcoin door Richard Branson, op diens privé-eiland in de Maagdeneilanden . „We hebben toen met een man of vijftig heel interessant gesproken over de toekomst van cryptovaluta’s. Dit jaar willen we weer bij elkaar komen.”

Hij wees afgelopen week een uitnodiging af om naar eliteconferentie World Economic Forum in Davos te gaan. „Te druk helaas. En ik zou daar eerlijk gezegd toch vooral heengaan om mensen uit te leggen wat cryptovaluta’s zijn, dus de vraag is wat ik er zelf zakelijk uit had gehaald.”

Van der Chijs werkt naar eigen zeggen 100 uur per week. „Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar dit is een window of opportunity, dat moment moet je gewoon pakken. En ik heb één voordeel: ik heb vrijwel geen last van stress.”

Hij is door al het reizen al bijna zes weken achter elkaar niet thuis in Vancouver geweest. „Ik heb sinds het afgelopen najaar bijna elke dag in een vliegtuig gezeten. Soms weet ik als ik wakker word in het vliegtuig niet eens waar ik heen vlieg. Ik heb mijn twee schoolgaande kinderen en mijn vrouw veel te weinig gezien. Ik zie ze over twee weken waarschijnlijk heel even op de Bahama’s, waar ik dan ben voor een conferentie. Ik breng ze niet naar bed, ik breng ze niet naar school en dat is eigenlijk onbetaalbaar. Daar wil ik komende jaar weer meer tijd voor maken.”

Ultraruns en extreme fietstochten

Waar hij ook geen tijd meer voor heeft: de extreme duursporten die hij graag beoefent, zoals ultraruns en extreme fietstochten. „Ik heb daar al een jaar geen tijd voor gehad, en dat begin ik ook te merken aan mijn gezondheid, eerlijk gezegd. Volgend jaar wil ik weer een marathon lopen.”

Waar hij wel altijd tijd voor blijft maken is lezen. „Twee tot drie uur per dag: boeken, tientallen blogs, whitepapers van nieuwe cryptomunten, artikelen over kunstmatige intelligentie, over virtual reality, dingen waarvan ik denk dat ze de wereld gaan veranderen. Het lezen geeft mij een voorsprong, daarmee onderscheid ik me.”

Ook timing is een groot deel van het succes van Van der Chijs. Zakenpartner Frans Tjallingii: „Marc werkt echt vanuit zijn gut, zijn instinct.” Hoe besloot hij vorig jaar dat hij alles op cryptovaluta moest zetten? „Ik houd allerlei zaken in de gaten,” zegt hij. „Het aantal zoekopdrachten naar cryptovaluta, het aantal wallets [digitale portemonnees] dat wereldwijd wordt aangemaakt. In december 2016 zag ik dat er plots veel meer wallets kwamen en dacht: nu is het moment, het volgende jaar wordt het jaar van de bitcoin. En dat was ook zo.”

Het gaat alleen maar beter worden

Wat zegt zijn gut hem nu? „Het gaat alleen maar beter worden, vooral voor altcoins, alternatieven voor bitcoin. Ether, zcash, monero, emercoin. Ik geloof erg in munten die specifiek ontworpen zijn voor anonimiteit, omdat er heel veel mensen zijn die daar belang bij hebben. Tot voor kort zat ik vooral in bitcoin en ether, maar de afgelopen weken heb ik in tientallen verschillende coins geïnvesteerd. Ik denk dat de absolute dominantie van bitcoin zal verdwijnen.”

Hij is, ondanks sterke koersschommelingen laatst, nog lang niet van plan om zijn cryptovermogen om te zetten in dollars, zegt hij. Is hij niet bang dat het een zeepbel is en hij straks weer alles kwijt is? „Op korte termijn kan de koers vast plotseling sterk zakken. Maar op middellange termijn is het geen zeepbel, gaat hij naar honderdduizenden dollars per bitcoin.” Cryptovaluta’s zijn volgens Van der Chijs een hele nieuwe asset class, net zoals goud dat is. „Digitale munten hebben de toekomst, dat weet ik zeker.”