GeenStijl staat niet meer op EU-lijst nepnieuws

Het bureau dat voor de Europese Unie nepnieuws opspoort, beschouwt twee artikelen die werden gepubliceerd bij GeenStijl en The Post Online niet meer als desinformatie. De organisatie heeft de artikelen maandag verwijderd van een digitale lijst met nepnieuws.

De website EU vs Disinfo is een project van de East Stratcom Task Force, die zich richt op het “voorspellen, adresseren en weerleggen van pro-Kremlin desinformatie”. De groep controleert berichtgeving op leugens over de EU.

Vorige week plaatste de dienst stukken van GeenStijl en TPO op de lijst met nepnieuws, wat tot veel kritiek leidde. Volgens de EU-website zouden de stukken op beide sites leugens bevatten over Oekraïne. Dat klopte niet.

In het stuk op TPO betrof de gewraakte passage niet de eigen bewoording van de journalist zelf, maar de parafrasering van een opmerking die werd gemaakt in een reportage. GeenStijl werd verweten “oude desinformatie” opnieuw te verspreiden, terwijl de website links naar bronnen bevatte. Bovendien werden in dat artikel niet de termen gebruikt waar de factcheckers van de EU volgens hun toelichting aanstoot aan namen (“zeer corrupt en fascistisch land”).

Geen rectificatie te zien

Een EU-woordvoerder zei maandagavond tegenover NRC dat gebruikers op de website van EU vs Disinfo hadden gerapporteerd dat de artikelen van GeenStijl en TPO onterecht op de lijst zijn beland. De twee stukken “werden als gevolg van een controleproces van de lijst afgehaald”, aldus de woordvoerder. Dat de taskforce eerst wel dacht dat de stukken onwaarheden bevatten, zou komen door een vertaalfout.

Op wordt geen kennis gegeven van de verwijdering van de stukken uit de lijst, maar de url die eerder daarnaar verwees, werkt niet meer.

GeenStijl dreigde afgelopen vrijdag met juridische stappen tegen de site. In een reactie op de verwijdering laat de blog weten nog te wachten op een rectificatie. Die moet uiterlijk woensdag geplaatst worden. Op de eigen website schrijft TPO rechtsgang tegen de Europese Commissie niet uit te sluiten.