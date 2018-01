EU-agentschap tijdelijk naar pand bij station Sloterdijk

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wordt na zijn verhuizing uit Londen naar Amsterdam tijdelijk gehuisvest in een kantoorgebouw bij station Sloterdijk. Dit maakten minister Bruno Bruins (Volksgezondheid), locoburgemeester Udo Kock van Amsterdam en EMA-directeur Guido Rasi maandagmiddag bekend op een gezamenlijke persconferentie in Den Haag.

Eerder hadden Amsterdam en het kabinet het EMA nog een tijdelijke locatie op de Zuidas voorgesteld, vlak bij het definitieve pand dat nog volledig moet worden gebouwd en dat eind 2019 gereed moet zijn. Het lukte echter niet om een geschikte tijdelijke plek op de Zuidas te vinden die het agentschap met 900 werknemers voldoende werk- en vergaderruimte bood.

Het EMA, dat medicijnen goedkeurt voor de Europese markt en toeziet op de veiligheid ervan, moet uit Londen zijn verhuisd zodra de Brexit, die gepland staat op 29 maart 2019, een feit is. Het tijdelijke gebouw bij Sloterdijk moet gereed zijn voor gebruik op 1 januari 2019.

De helft van de ruimte

Rasi noemde het tijdelijke kantoorpand, genaamd Spark, „werkbaar”. „We hebben maar de helft van de ruimte die we in Londen hebben, maar in elk geval kunnen we er de belangrijkste wetenschappelijke vergaderingen houden”, aldus de EMA-baas. Voor enkele vergaderingen zal het agentschap zalen elders moeten boeken, zei de EMA-baas. „Sommige activiteiten zullen misschien niet op volle snelheid kunnen beginnen, maar in zijn geheel genomen zal de mate van onderbreking beperkt zijn.”

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, Guido Rasi, directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau, en locoburgemeester van Amsterdam Udo Kock op een persconferentie over de nieuwe vestigingslocatie van het EMA aan de Zuidas in Amsterdam. Foto Robin van Lonkhuijsen

„Continuïteit” in het werk van EMA – van groot belang voor miljoenen patiënten in de EU – was een van de sleutelwoorden in de succesvolle campagne van het Nederlandse kabinet om het agentschap binnen te halen. Dat het agentschap eerst naar een tijdelijke plek moet, werd door de Nederlandse lobby als voordeel beschreven: het nieuwe, splinternieuwe gebouw kan volledig op maat worden gebouwd voor het hooggespecialiseerde EU-bureau.

‘Extreem ambitieus’

Dat het agentschap nu twee keer moet verhuizen, is ook een nadeel. Rasi noemde de verhuizing de „grootste uitdaging die het EMA ooit heeft gehad”. „Laat me duidelijk zijn. Het tijdpad is extreem ambitieus. Op 1 januari hebben we een volledig operationeel gebouw nodig.”

Minister Bruins noemde de voordelen van de tijdelijke locatie op Sloterdijk: „vijf minuten” per trein vanaf Amsterdam Centraal en „precies tien minuten” van Schiphol. Bruins gaf toe dat het weliswaar „niet zo prachtig” is als het nieuwe gebouw, maar: „het is altijd fijn om iets moois te hebben om naar uit te kijken”. Nederland betaalt voor de tijdelijke locatie. Hoeveel wilde Bruins niet zeggen. Het kabinet is „vastbesloten” om de verhuizing zo „soepel mogelijk” te laten verlopen. „We zijn bijna klaar om u en uw geliefden te verwelkomen”.

Een model van het nieuwe gebouw van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Foto Peter Dejong / AP

In een eerdere interne enquête zei 80 procent van de 900 EMA-medewerkers bereid te zijn naar Nederland te verhuizen. Het agentschap onderzoekt of dit nog steeds zo is. Kock zei dat Amsterdam geen woningen voor de EMA’ers reserveert, maar ze wel wil koppelen aan makelaars. Voor de verhuizende medewerkers is een helpdesk geopend. Internationale scholen in de Randstad gaan de komende tijd op bezoek bij het EMA om met ouders te praten.