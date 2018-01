Elon Musk komt met eigen vlammenwerper

Hij handelt al in luxe elektrische auto’s en ruimteraketten en daar komt binnenkort een rol als hobbywapenhandelaar bij. Elon Musk zegt binnen nu en een paar maanden “de veiligste vlammenwerper ter wereld” op de markt te brengen. Het is (eigenaardig genoeg) een nevenactiviteit van een bedrijf dat tunnels graaft, ingegeven door de succesvolle verkoop van 50.000 petjes.

Met een vermogen van bijna 14 miljard dollar (11,2 miljard euro) is Elon Musk volgens Forbes de tachtigste rijkste man ter wereld. Dat vermogen verwierf hij voor een belangrijk deel door technisch vernuft, maar ook dankzij een geraffineerd gevoel voor marketing.

Dat Musk nu in de vlammenwerpers zit, komt door een woordgrap. Hij is de oprichter van The Boring Company, een bedrijf dat een tunnel boort die de verkeersopstoppingen in Los Angeles moet bestrijden. Boring betekent in het Engels echter niet alleen ‘boren’, maar ook ‘saai’. Een grijs petje met daarop de naam van het bedrijf, door Musk “The World’s Most Boring Hat” genoemd, kon Musk-fans en andere lolbroeken dan ook bekoren.

Anderhalve maand na de aankondiging van The Boring Company Hat deed Musk een nieuwe belofte. “Als er vijftigduizend petjes verkocht zijn, beginnen we met de verkoop van de The Boring Company-vlammenwerper. (…) Ik weet dat het niet helemaal bij het merk past, maar het doet het goed bij de jeugd.” Binnen twee weken waren ook de 20.000 resterende petjes verkocht.

De vlammenwerper van Elon Musk kost 500 dollar. Er worden er 20.000 gemaakt, en er zijn er in nog geen twee dagen tijd al zeker 7.000 gereserveerd.

Een bijpassende brandblusser is volgens de website “tegen een exorbitante prijs” apart te koop. Of de vlammenwerper ook naar Nederland komt is nog onduidelijk. The Boring Company zegt de apparaten in het voorjaar te kunnen leveren - net op tijd voor 1 april.