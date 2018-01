E-sigaret veroorzaakt DNA-schade die tot kanker kan leiden

E-sigaretten verhogen de kans op long- en blaaskanker en op hartziekten. Dat schrijven onderzoekers van de New York University in een publicatie die deze week online in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS verschijnt.

Muizen die gedwongen e-sigaretten roken, lopen schade aan hun DNA op die kenmerkend is voor het ontstaan van kanker, volgens experimenten. Diezelfde schade is er in aan e-sigaretten blootgestelde celkweken van menselijke long- en blaascellen.

De muizen ‘dampten’ twaalf weken: vergelijkbaar met tien jaar matig e-sigarettenroken door mensen, schrijven de onderzoekers.

Nicotineverslaving

E-sigaretten zijn apparaatjes die een vloeistof verdampen waarin meestal nicotine zit. De ‘damper’ kan zijn nicotineverslaving onderhouden door de damp in te ademen, zonder zichzelf bloot te stellen aan de meer dan 7.000 verschillende, deels kankerverwekkende verbrandingsproducten uit sigarettenrook. De onderzoekers zochten moleculaire mechanismen waardoor dampen toch kankerverwekkend kan zijn.

Nicotine is weliswaar zelf niet kankerverwekkend, maar een deel van de nicotine wordt in een zoogdierenlichaam omgezet in nitrosaminen. Daaruit ontstaan kankerverwekkende stoffen. Nicotine zelf is dus een bron – niet het vuur, niet de rook. De concentratie nitrosaminen in dampers is 97 procent lager dan in rokers, maar dat is voldoende om verontrustende schade te veroorzaken, vonden de onderzoekers.

Kankerverwekkend

Dit onderzoek is een kleine aanvulling op een 600 pagina’s tellend rapport over de gevaren van de e-sigaret dat vorige week is gepubliceerd door de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Een deel van de conclusies in dat rapport gaat over mogelijke kankerverwekkendheid. Er is al beperkt bewijs is dat e-sigaretten DNA-schade kunnen veroorzaken in proefdieren en celkweken, maar onduidelijk was of die schade groot genoeg is om uiteindelijk kanker te veroorzaken.