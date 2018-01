Nieuw schandaal voor Duitse auto-industrie. Vier vragen

Wat is er precies gebeurd?

In een laboratorium in de Amerikaanse staat New Mexico werden in 2014, als experiment, tien Java-apen vier uur lang vastgehouden in afgesloten, glazen hokjes waar de uitlaatgassen van een dieselauto (VW Beetle) in werden geleid. Ter afleiding kregen ze tekenfilmpjes te zien. Het experiment moest testen wat het effect van de uitlaatgassen op de gezondheid van de apen was.

De test werd uitgevoerd in opdracht van een Duitse lobby-organisatie, EUGT, die door de autoconcerns VW, Daimler en BMW gefinancierd werd. De lobbyclub moest berichten tegenspreken over de schadelijkheid van diesel voor milieu en gezondheid. De EUGT, die in 2017 werd opgeheven, moest vooral laten zien dat de nieuwe dieselauto’s die als ‘Clean Diesel’ op de Amerikaanse markt gebracht werden, schoon waren.

Het nieuws over de apentest werd eind vorige week naar buiten gebracht door The New York Times. De krant putte onder meer uit documenten van een rechtszaak tegen een VW-manager die betrokken was bij het dieselschandaal: de plaatsing van frauduleuze software in dieselauto’s waardoor de uitstoot van de schadelijke stikstofoxiden in testsituaties veel lager was dan op de weg.

Zondag raakte de affaire in een stroomversnelling, toen bleek dat EUGT in Duitsland, aan de universiteit van Aken, onderzoek naar het effect van uitlaatgassen had laten doen met ménsen als proefkonijnen. Daarbij werden 25 jonge, gezonde mensen een maand lang één keer per week gedurende drie uur blootgesteld aan wisselende concentraties stikstofdioxide, één van de schadelijke stoffen in uitlaatgassen.

Er werd geen schade vastgesteld aan hun gezondheid, blijkens het onderzoeksverslag uit 2016. De leider van het onderzoek verklaarde tegenover het persbureau DPA dat de test niet in verband stond met het dieselschandaal, maar gericht was op stikstofdioxide die mensen op hun werkplek binnen krijgen.