‘Die reis naar Cuba kostte 12.000 euro’

IN

‘Je moet opvallen, anders zak je weg in het moeras. Die instelling heeft mij in mijn carrière altijd geholpen. Ik zat daardoor snel in de directie van een bedrijf, maar ik was daar ook zo weer weg als het bedrijf te conservatief bleek. Ik probeer mensen in mijn trainingen altijd uit te dagen hun vaste patronen los te laten. Ik zie te veel grijze muizen en die vallen niet op. Daarmee kom je niet vooruit.

„Ik heb jarenlang bij verschillende bedrijven in verschillende functies gewerkt, maar nadat ik twee keer ernstig ziek was, ging ik drie jaar geleden als zzp’er aan de slag. De eerste twee jaar heb ik het financieel wel zwaar gehad, het afgelopen jaar liep het voor het eerst echt goed. Niet dat ik die beginperiode als zwaar heb ervaren, ik ben nog nooit zo blij geweest. Als ik morgen linksaf wil, ga ik linksaf, ik hoef met niemand te overleggen.

„Mijn inkomen gaat komend jaar sowieso omhoog, want ik ga een jaar lang drie dagen per week de politie in Noord-Holland trainen hoe met slachtoffers om te gaan. Naast de andere trainingen wil ik ook als vrijwilliger jongeren coachen. Het is alleen wel wat passen en meten qua planning, want ik heb met mijn betaalde opdrachten al volle weken. Veel van mijn leeftijdgenoten zijn al aan het afbouwen, maar ik ben nog maar kort als zelfstandige aan het werk, dus ik mag nog even. Ik denk wel dat, als ik over een paar jaar over mijn hoogtepunt heen ben, ik ervoor kies minder te gaan werken.”

Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.000 euro), verzekeringen (600 euro), televisie en internet (80 euro), abonnementen (50 euro), boodschappen (550 euro), twee auto’s (500 euro), studiekosten zoon per maand (150 euro), kleedgeld (75 euro) Laatste grote aankoop: gezinsvakantie Cuba (12.000 euro) Sparen: nee

Inkomen: 3.000 euro netto

UIT

‘Onze drie kinderen wonen nog thuis dus als gezin maken we hoge kosten als het gaat om verzekeringen en boodschappen. Onze jongste zoon (20) zit nog op school, voor hem betalen we de studie en het kleedgeld. Aan de oudste twee zijn we naast eten en de zorgverzekering niet meer zoveel kwijt. Ze werken en de oudste (23) heeft zelfs al twee bedrijven.

„Onze laatste grote aankoop was de reis naar Cuba van drie weken, die we afgelopen jaar met het gezin maakten. Alle kinderen wilden mee en de vriendin van de jongste haakte ook aan. We vlogen er op de bonnefooi naartoe, huurden een grote auto en overnachtten in een bed & breakfast, tussen de lokale bevolking. Het was een prachtige reis, alleen onze oudste zoon vond het soms iets te primitief. Er zaten soms kakkerlakken onder het bed. Dus hij is de laatste week in een luxe resort gaan zitten en aan het einde van de vakantie haalden we hem op.

„Op dit moment heb ik geen ruimte om te sparen. Onze vakantie kwam van de spaarrekening die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Onze reizen – we hebben al heel wat landen gezien – betalen we uit die pot, maar de bodem komt wel in zicht. Als de kinderen met twee jaar allemaal het huis uit zijn, denk ik dat we weer geld opzij kunnen zetten.”