De bikinibroekjes hadden te veel inkijk

In enquêtekamer 16 van de rechtbank in Amsterdam ruikt het naar parfum. Het kort geding dat er speelt, gaat over mode. Preciezer: over bikini’s.

Tegenover elkaar staan ontwerpster Thalassa Boom en De Lairesse Retail, uitbater van modewinkel VLVT in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid. Eigenaar en bedrijfsleider zijn naar de zitting gekomen.

Met bedrijfsleider Desiree de Visscher kwam ontwerpster Thalassa Boom in april overeen dat zij een deel van haar beachwear-collectie zou leveren aan de winkel. Dat gebeurde ook, maar tot op heden zijn de exclusieve bikini’s, monokini’s strandtassen en andere luxe strandniemendalletjes niet betaald.

En nu zitten de twee vrouwen tegenover elkaar bij de rechter. Ze hadden een „heel leuk contact” zegt De Visscher toen Thalassa langskwam met samples. „Het sexy badmodemerk past goed bij VLVT”, zegt De Visscher.

Toch liep het mis. Volgens De Visscher werd de kleding later dan beloofd geleverd. De badmode had vóór de meivakantie in de winkel moeten hangen. Overigens stond er geen leveringstermijn op papier. Volgens Boom veroorzaakte de levering ín mei geen probleem. „Het publiek in Zuid gaat het hele jaar door naar warme landen.”

Directeur Hugo Vis van De Lairesse Retail bevestigt dat de klanten van VLVT soms vijf tot zes keer per jaar op vakantie gaan, en daarom is de winkel „inderdaad van plan jaarrond badkleding te verkopen”, Maar wel met steeds nieuwe collecties. „Met de zomercollectie van Chanel kun je in december niet meer aankomen”, zegt hij.

Een belangrijker probleem was de kwaliteit van de bikini’s. De setjes zijn duur, een volledige bikini kost zomaar 280 euro. De Visscher kreeg klachten: de pasvorm zou niet goed zijn, de badkleding niet symmetrisch en de binnenvoering zou naar buiten piepen. Ook zouden de kleine bikinibroekjes niet goed om de buik spannen. De broekjes gingen daardoor ‘afstaan’ zegt De Visscher, waardoor van bovenaf inkijk mogelijk was.

De winkelexploitant klaagde erover bij Thalassa Boom, maar pas in juli. „Het is aan de afnemer om goederen direct te inspecteren”, zegt de advocaat van Boom. Kort na binnenkomst in mei zijn de bikini’s gefotografeerd terwijl een model ze showde. Dan hadden ze toch meteen moeten zien dat er iets aan de pasvorm mankeerde?

Als je bikini’s fotografeert, ben je vooral bezig iets „mooi op de foto te krijgen”, zegt Desiree de Visscher. „Wij hebben er ook niet mee gezwommen.” Het bedrijf heeft zelf een deskundige ingeschakeld wiens oordeel volgens advocaat René Jonen „vernietigend” was. Maar de andere partij zegt: „Wij kennen hem niet, we weten niet wat hij te zien heeft gekregen of op welke criteria de bikini’s zijn beoordeeld.”

Over de tassen en de kimono’s, doorzichtige rokken en andere gewaden is De Laraisse wel tevreden, maar ook die zijn niet betaald. Wel heeft De Laraisse 29.378 euro in een depot ondergebracht, in afwachting van de rechter.

Die wil eigenlijk liever geen uitspraak doen. Ze verzoekt de partijen om op de gang te onderzoeken of ze er samen uit kunnen komen. Maar niet voordat ze beiden heeft gevraagd hardop te formuleren wat hun belang kan zijn bij een oplossing zonder rechterlijke uitspraak. Beide partijen zien dat belang. Ze hebben het over ‘negatieve energie’ en ‘vooruit willen kijken’.

Het duurt wat langer dan de door de rechter uitgetrokken vijf minuten, maar ze worden het eens over een oplossing: Boom krijgt de kleding terug die niet is verkocht, en 12.000 euro voor wat wel is verkocht. Bovendien plaatst De Lairesse BV voor nog eens 5.000 euro een nieuwe bestelling bij haar (tassen en cover-ups, géén bikini’s).

Buiten de zittingszaal zegt Thalassa desgevraagd nog dat met de kwaliteit van haar bikini’s niets mis is. „Ik doe zaken met zes zaken, onder meer op Curaçao en in Miami en daar krijg ik nooit retouren van.”

Zoiets als de pasvorm, stelt ze, is natuurlijk heel afhankelijk van een lichaam. „Dit zijn hele kleine, sexy, bikini’s – type Braziliaans. Misschien moet het Nederlandse publiek daar nog aan wennen.”