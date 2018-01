Bij Shell zijn de ambities groen, de jaarcijfers grijs

Een pleidooi voor een serieuze belasting van CO2. Grootaandeelhouder van een Amerikaans zonne-energiebedrjf. Belangstelling, misschien, voor laadpalenfabrikant Allego. In de race voor taxivervoer in Londen.

Maar ook volop inzetten op schaliegas in de Verenigde Staten, de ontwikkeling van een nieuw olie- en gasveld in de Noordzee en de dreiging van een miljardenclaim van de stad New York voor schade als gevolg van klimaatverandering.

Zomaar wat recente ontwikkelingen rond Shell, dat donderdag zijn jaarcijfers presenteert. Het toch al complexe olie- en gasconcern lijkt alleen maar complexer te worden. Maar ook spannender. „We moeten innoveren voor een wereld van verrassingen”, zei bestuurder John Abbott van Shell onlangs.

Die verrassingen zijn bijna dagelijks zichtbaar. Shell nam de afgelopen maanden een serie bedrijven over die het concern moeten helpen een duurzaam karakter te krijgen. Bijvoorbeeld NewMotion, een van Europa’s grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten. Het lijkt logisch dat Shell, zoals het Algemeen Dagblad schrijft op basis van anonieme bronnen, ook belangstelling heeft voor laadpalenbedrijf Allego, een dochter van netwerkbedrijf Alliander.

Eind vorig jaar maakte bestuursvoorzitter Ben van Beurden bekend dat Shell de komende drie jaar steeds zo’n 2 miljard dollar in duurzame energie steekt. Dat is veel meer dan de gemiddelde duurzame onderneming ooit kan betalen. Anderzijds: het is relatief weinig op de 25 miljard die Shell jaarlijks investeert.

Hoe dan ook: Shell zegt hardop dat het een CO2-armere koers gaat varen. In november zei Van Beurden dat de CO2-uitstoot in 2050 gehalveerd moet zijn. En nu pleit Shell-adviseur Steven Chu (voormalig energieminister in de VS) ervoor de uitstoot forser te belasten: 60 tot 70 dollar belasting op een ton CO2. Zijn oproep staat prominent op de site van het oliebedrijf.

Wat merken we daar donderdag bij de jaarcijfers van? Heel weinig. Net als in 2016 (nettowinst 7,1 miljard op een omzet van 240 miljard dollar) worden de cijfers bepaald door het winnen, raffineren en verkopen van olie, gas en een beetje chemicaliën. Shell blijft de komende jaren een fossiel bedrijf, ook al komt het met groen nieuws in de publiciteit.

Financieel gaat het met Shell nog steeds prima, zal donderdag ook blijken. De eerste negen maanden waren al goed voor een winst van 9 miljard. De groene divisie New Energies, in 2016 opgericht, was in de kwartaalcijfers nog onvindbaar.

Dinsdag Philips (medische apparatuur en consumentenelektronica) Woensdag KPN (telecom) ING (bank) Donderdag Shell (olie en gas) Unilever (voeding) Vrijdag Philips Lighting (verlichting)

Bij het opzetten van nieuwe activiteiten speelt duurzaamheid ook niet altijd een rol. Zie de recente overname van het Britse energiebedrijf First Utility, waardoor Shell voor het eerst bij 825.000 huishoudens achter de voordeur komt. Daarmee worden de speculaties over Shells belangstelling voor energiebedrijf Eneco ook reëler.

En worden belangstellenden donderdag per Shell-taxi naar de presentatie van de jaarcijfers in Londen gebracht? Zo ver is het nog niet. Maar dochterbedrijf FarePilot, een app-dienst die chauffeurs vertelt waar taxi-klanten te vinden zijn, aast wel degelijk op een Londense vergunning. Misschien past het bij een toekomst waarbij minder mensen een privé-auto bezitten. Voorlopig levert Shell alleen nog maar de brandstof.

Correctie: in een eerdere versie van dit verhaal stond dat Shell de cijfers woensdag presenteert, dit moet donderdag zijn. De fout is aangepast.