Advocaat Bouterse roemt „helden” die decembermoorden pleegden

‘Surinamers zijn geïndoctrineerd, de media is gemanipuleerd en Nederland werkte als een grote ‘hersenspoelmachine’ met als doel om Bouterse weg te krijgen, zodat er een machtswisseling kon plaatsvinden.” In een bomvolle rechtszaal in het centrum van Paramaribo hield Irwin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, maandag een vurig pleidooi waarin hij keihard uithaalde naar de rol van oud-kolonisator Nederland in de Surinaamse politiek in de jaren ‘80. Tegen Bouterse, die sinds 2010 president van Suriname is, werd vorig jaar door het Surinaamse Openbaar Ministerie 20 jaar cel geëist vanwege zijn rol bij de zogeheten Decembermoorden. Vijftien critici, onder wie journalisten, advocaten en vakbondsleiders werden in 1982 opgepakt, gemarteld en geëxecuteerd door het militaire regime, waar Bouterse destijds bevelhebber van was. In zijn pleidooi eiste Kanhai vrijspraak voor Bouterse, omdat er volgens hem niet voldoende bewijs is dat Bouterse schuldig is: zo zouden tal van getuigen hebben ontkend dat Bouterse zelf aanwezig was in Fort Zeelandia waar het drama plaatsvond.

Kanhai haalde in zijn drie uur durende pleidooi de bekende theorie van Bouterse aan, waarin gesproken wordt over een geplande buitenlandse invasie in 1982, met als doel Bouterse’s militaire regime omver te werpen. Aangestuurd door Nederland en de Verenigde Staten zouden de vijftien slachtoffers hier een rol in spelen. „Ze hebben hoogverraad gepleegd, en alles was vakkundig voorbereid. We moeten de militairen die ons behoed hebben voor deze invasie, eigenlijk eren, ze zijn helden, anders waren er misschien duizenden doden gevallen”, aldus Kanhai die ook zei dat er niet ‘zomaar’ mensen zijn vermoord. „De dood van de slachtoffers is te betreuren, dat was niet de bedoeling. Opgekropte spanning en bedreigingen van militairen hebben tot de ‘verwoestende uitbarsting’ en tot de dood van de slachtoffers geleid”, zei hij.

Kanhai, die betoogde dat er vanaf het begin is gemanipuleerd doordat Nederland het drama kwalificeerde als ‘decembermoorden’ in plaats van ‘decembergebeurtenissen’ ging dieper in op de rol van de in 2008 overleden Nederlandse oud-kolonel Bas van Tussenbroek. De toenmalig militair attaché in Paramaribo stond volgens de raadsman in contact met tegenstanders van Bouterse.

Eddy Wijngaarde, broer van slachtoffer en toenmalig journalist Frank Wijngaarde, zat ook in de rechtszaal. Hij was niet onder de indruk van het pleidooi van Kanhai. „Het is een oud liedje dat Bouterse en consorten alsmaar herhalen, maar waar geen enkel bewijs voor is. De slachtoffers waren niet bezig met een staatsgreep. Dat Kanhai het durft om de militairen helden te noemen is schokkend, ik ben benieuwd of het huidige leger zich van die uitspraak zal distantieren”, aldus Wijngaarde.

De rechtszaak sleept sinds 2007 en is meerdere malen voor langere tijd onderbroken en uitgesteld. Een definitieve uitspraak wordt niet eerder dan begin 2019 verwacht.