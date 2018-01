Zware aanslagen Afghanistan volgen elkaar steeds sneller op

„Ik kom nu al twaalf jaar in Afghanistan, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. De aanslag van gisteren was zo’n zware klap dat ik dacht dat het bij onze buren was”, vertelt Jorrit Kamminga van Oxfam Novib en Instituut Clingendael. Momenteel is hij in Kabul om te werken aan een rapport over vluchtelingen die terugkeren naar Afghanistan vanuit de buurlanden en Europa.

De aanslag die zaterdag in Kabul plaatsvond, eiste vooralsnog 103 levens en 150 gewonden. Een man reed met een ziekenauto vol explosieven de Afghaanse hoofdstad in om de auto en zichzelf vervolgens op te blazen vlak bij een gebouw van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Kamminga: „Dit is aan de lopende band aan de gang. De internationale gemeenschap is redelijk beschermd achter dikke muren. Zo’n aanslag treft vooral de Afghanen. Er is woede en onmacht, maar toch ook gewenning.” De woede richt zich vooral op de situatie waarin het land verkeert, aldus Kamminga.

Afgelopen week alleen al waren er drie grote aanslagen. Woensdag werd het kantoor van Save the Children in Jalalabad opgeblazen, er vielen minstens zes doden. Vorige week zondag schoten militanten 25 gasten in het Intercontinental Hotel in Kabul dood. Het is voor het eerst dat een aanslag met een ziekenauto gebeurde, dat met het symbool van hulporganisatie de Rode Halve Maan toch neutraliteit moet garanderen.

Nog niet eerder zo hoog

Het aantal aanslagen is de laatste jaren toegenomen. Het OCHA, het bureau van de VN dat zich bezighoudt met humanitaire zaken, kwam vorige week met een verklaring dat het aantal aanslagen nog niet eerder zo hoog geweest is als in 2017. „Vorig jaar werden er bijna dertigduizend incidenten geregistreerd in Afghanistan, dat was ruim duizend meer dan in 2016”, legt Kamminga uit. Die stijging is vooral te zien in de provincies Helmand, Kunar en Nangarhar, maar ook Kabul liet een duidelijke stijging zien. „Kabul is aantrekkelijk voor militanten omdat ze kunnen laten zien dat de regering onder druk staat.”

Een verklaring voor de stijging is moeilijk te geven. Bette Dam, schrijfster en docent Afghanistan-studies aan Sciences Po in Parijs, noemt meerdere redenen: „Ze komen voort uit een totaal ongeorganiseerde, door het Westen gesteunde staat, uit omvangrijke corruptie, uit een politieke en economische situatie waar na miljarden aan gelddonaties Afghaanse leiders willen blijven vechten omdat ze er geld aan verdienen, en omdat Afghanen zich meer en meer gaan organiseren om tegen deze overheid met haar Westerse steun op te staan.”

Volgens Dam kan het ook niet anders dan dat de toename samenhangt met de frequentere Amerikaanse luchtaanvallen. In 2017 waren dat er 2.400 aldus Sigar, Washingtons adviesorgaan voor Afghanistan. Vorig jaar werd in april zelfs een ‘MOAB’, de zogenaamde moeder aller bommen met zijn bijna 10.000 kilo, afgeworpen. Bette Dam: „De militanten die ik spreek wijzen erop dat er nu meer drones dan ooit zijn, terwijl wij in het Westen soms denken dat de troepen teruggetrokken zijn. Er zijn dan weliswaar minder grondtroepen, maar wanneer je de aanvallen vanuit de lucht opvoert, is er voor de bevolking geen verschil.”

De Amerikaanse president Donald Trump zei in juni dit jaar 4.000 militairen extra te sturen naar Afghanistan. Ook de NAVO kwam in november tot het besluit een troepenmacht van 3.000 man extra te sturen.

Onderschat vanuit het westen

Hoe gevaarlijk Afghanistan is, wordt onderschat vanuit het westen, meent Kamminga. „De toename en de zwaarte van de aanslagen tonen hoe gevaarlijk het hier is en ook dat het Westen te vroeg is met het terugsturen van Afghanen naar hun land.”

Men vreest dat de Amerikanen door zulke aanslagen alleen maar meer luchtaanvallen zullen gaan uitvoeren, zonder nog naar een politieke oplossing te zoeken. Bette Dam: „Ze willen al vechtend de Talibaan aan de onderhandelingstafel krijgen, iets wat na 17 jaar alleen maar tot meer terreur heeft geleid. Vrede of geen vrede, velen denken dat de sleutel in de VS ligt. Er zijn vele Afghanen die vrede willen, en eigenlijk niet zo anti-westers zijn zoals we het anti-westerse sentiment kennen in de Arabische wereld.”

Maandag is in Afghanistan de ‘Nationale Dag van Rouw’, om de doden te eren, een gelegenheid voor begrafenissen te bieden en de bevolking tijd te geven voor bezinning.