Zeven opvarenden gered uit Grote Oceaan na vermissing ferry

Zeven opvarenden van de ferry die ruim een week geleden in de Grote Oceaan vermist raakte, zijn in de nacht van zaterdag op zondag gered. Dat bericht AP.

Aan boord van de ferry bevonden zich ten minste vijftig passagiers. Zes volwassen en een baby werden door een vissersboot uit de Grote Oceaan gered nadat een vliegtuig van het Nieuw-Zeelandse leger het reddingsbootje via de radar had weten te lokaliseren. De zeven opvarenden waren aan boord van een reddingsbootje geklommen nadat de ferry om nog onbekende reden was gezonken. Het is onduidelijk of de overige passagiers nog in leven zijn. De ferry pendelde tussen twee eilanden in de afgelegen eilandenrepubliek Kiribati in Oceanië.

De zes volwassenen wisten vier dagen zonder drinkwater en in de volle zon te overleven. Wel hadden zij een deken om zich tegen de zon te beschermen. De enige baby was tijdens de reddingsactie al buiten bewustzijn maar niet bekend is hoe lang. Vanuit de lucht werden de overlevenden water, voedsel en een radio toegegooid. Daarmee slaagde het leger in om contact te leggen met de overlevenden. Het bootje bevond zich ten tijde van de reddingsactie op meer dan 180 kilometer van het dichtstbijzijnde grote eiland.

Rondom het reddingsbootje dreef veel puin, mogelijk restanten van de ferry. Het is onduidelijk waarom de autoriteiten van Kiribati Nieuw-Zeeland pas zo laat om hulp vroegen. Acht dagen na het vertrek van de houten catamaran bij het eiland Nonouti, werden de Nieuw-Zeelandse hulpdiensten pas op de hoogte gesteld van de vermissing. De overtocht had in totaal twee dagen moeten duren. Afhankelijk van de getuigenissen van overlevenden, wordt later besloten om de zoektocht naar de vermiste passagiers door te zetten. De catamaran was uitgerust met twee reddingssloepen.