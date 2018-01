Wilders laaft zich aan adoratie van zijn Hongaarse fans

Nadat Geert Wilders in zijn beste Hongaars enkele verzen van een patriottisch gedicht declameerde, barst het applaus los in het gebedshuis in Györ.

Een uur lang hebben de aanwezige Hongaren verrukt geluisterd naar de PVV-leider die hier de Hongaarse vertaling kwam presenteren van zijn boek „Marked for death – Islam’s war against the West and Me”. Wilders, door Hongaarse journalisten uitgeroepen tot ‘kampioen van het vrije woord’, waarschuwde voor de „vervanging van de bevolking van ons continent” en hekelde de westerse politieke elites. Die zouden toekijken terwijl West-Europese steden als Rotterdam „broeihaarden van islamitisch extremisme” werden waar een rondwandelende bezoeker „zichzelf niet meer in Europa zal voelen”.

In Den Haag was Wilders afgelopen week het doelwit van kritiek uit de eigen Kamer-fractie, na een reeks controverses rond nieuw gerekruteerde kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Maar op promotie-toer in Hongarije, geboorteland van zijn vrouw en zijn „tweede thuis”, kan de zichtbaar vergenoegde Wilders zich weer laven aan de adoratie van zijn publiek. Toeschouwers van alle leeftijden luisteren met grote ogen hoe de sterk beveiligde Wilders en zijn echtgenote in legerkampen en gevangeniscellen moesten overnachten „om veilig te blijven”.

‘Multiculturele rot’

Wilders prijst zijn Hongaarse uitgever, dépendance van een Pinksterkerk die zijn afkeer voor de islam deelt: het vergt durf om zijn controversiële boek uit te geven. Maar in Hongarije is zijn boodschap eigenlijk niet controversieel. Regeringsgezinde media smullen van de politicus uit het politiek correcte Nederland die bevestigt wat zij elke dag schrijven: hoe diep de multiculturele rot daar al in de samenleving zit.

Hun premier, Viktor Orbán, bouwde een grensmuur, hekelde Europese vluchtelingenquota en besteedde miljoenen euro’s belastinggeld aan anti-migratiepropaganda die onder meer waarschuwt voor ‘no go-zones’ in West-Europa. „Ik zou willen dat we in Europa meer moedige politici hadden zoals Viktor Orbán”, zegt Wilders in een vraaggesprek met website 888.hu. Zo voerde Wilders in feite campagne voor Orbán, wiens partij Fidesz bij de parlementsverkiezingen op 8 april naar verwachting weer een absolute meerderheid zal behalen. Over uitholling van de rechtsstaat onder Orbán praat Wilders niet. Hongarije heeft een „wervelende democratie”.

Maar, zo bleek afgelopen week, zelfs in Hongarije moet Wilders de rechtse concurrentie van zich afslaan. Hetzelfde 888.hu publiceerde een interview met „de jeugdige titaan van de Nederlandse rechterzijde”: Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Die liet in 2015 al een boek vertalen door een Hongaarse denktank en uitgever die nauw verbonden is met de Hongaarse regering. Nu noemde Baudet premier Orbán „een held” die „massa-immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten, echt wil stoppen”.

Geen onbekende mening voor de lezers van 888, dat net als talloze andere media gecontroleerd wordt door bondgenoten van Orbán. Wat hen misschien wel verrast, is dat de meeste Nederlanders het eigenlijk met Orbán eens zijn, volgens Baudet. Maar zij gaan gebukt onder een „kartel van politieke partijen en elites” dat ideologische eenheidsworst produceert.