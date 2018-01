Separatisten plegen ‘coup’ in Jemen

Zeker tien mensen zijn omgekomen bij ernstige gevechten in de stad Aden in Jemen. Regeringsgetrouwe troepen en separatisten die willen dat Zuid-Jemen zich afsplitst gingen zondag met elkaar op de vuist. Ook raakten meer dan tachtig mensen gewond.

Het conflict tussen de twee partijen, die samen juist strijden tegen de Houthi-rebellen in het noorden van het land, bedreigt die gezamenlijke noordelijke strijd, schrijft persbureau Reuters.

Aden is sinds begin 2015 het toevluchtsoord van de regering van president Abd-Rabbu Mansour Hadi. Die wordt gesteund door het machtige buurland Saoedi-Arabië. Rebellen uit het noorden van het Jemen, die Houthi’s worden genoemd, veroverden in 2014 hoofdstad Sana’a van Jemen en verdreven de regering uit die stad.

‘Heel gevaarlijk voor veiligheid, stabiliteit en eenheid van Jemen’

Nu is die regering van president Hadi dus ook in Aden in de problemen. Haar hoofdkwartier in de stad zou in handen zijn van de separatisten. De premier van Jemen, Ahmed bin Dagher, noemde de aanval van de zuidelijke separatisten, die worden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, “een coup”. Hij zei volgens nieuwszender Al-Jazeera in een verklaring:

“Wat er gebeurt is heel gevaarlijk en heeft invloed op de veiligheid, stabiliteit en eenheid van Jemen. Dit vergrijp is niet anders dan de misdaden die de Houthi’s plegen in Sana’a.”

Saoedi-Arabië wil Iran weghouden uit buurland Jemen

Geen van beide partijen is populair in Jemen. De Houthi’s hebben de bevolking niet veel te bieden. Maar enthousiasme voor een terugkeer van Hadi naar Sana’a is er evenmin. De regering van Hadi staat bekend als uiterst corrupt. Ondanks dat de regering van Hadi uit hoofdstad Sana’a is verdreven, heeft zij nog wel de controle over 80 procent van het grondgebied van Jemen.

Dat Saoedi-Arabië president Hadi blijft steunen, heeft te maken met de Saoedische vrees dat de shi’itische Houthi’s marionetten zijn van het shi’itische land Iran. De sunnitische Saoediërs willen hun aartsrivaal Iran tot elke prijs weghouden uit hun buurland Jemen, dat ze vanouds als hun achtertuin beschouwen.