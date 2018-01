Pools team redt Franse klimster op Nanga Parbat

Een team van vier Poolse alpinisten is erin geslaagd de Franse klimster Elisabeth Revol te redden op de Pakistaanse berg Nanga Parbat. Dat meldt het Poolse team op Facebook. Een Poolse klimpartner van Revol, Tomasz Mackiewicz, is zeer waarschijnlijk overleden op de berg in de Himalaya.

Nanga Parbat is een van de hoogste bergen op aarde, met de top op 8.125 meter. Slechts acht toppen zijn hoger. Voordat de Oostenrijker Hermann Buhl in 1953 de top bereikte, vielen er bij eerdere pogingen zoveel doden dat de berg de bijnaam Killer Mountain kreeg. Afgelopen jaar verdwenen een Spanjaard en een Argentijn bij het beklimmen van de Nanga Parbat.

Vrijdag deden Revol en Mackiewicz een noodoproep. Toen bevonden ze zich op ruim 7.000 meter hoogte. Mackiewicz had last gekregen van sneeuwblindheid, een ontsteking aan het hoornvlies, en bevriezingsverschijnselen.

K2

Vier Poolse klimmers die op de nabijgelegen K2 waren, de op een na hoogste berg ter wereld, werden door een helikopter van het Pakistaanse leger naar de Nanga Parbat gevlogen om een reddingspoging te ondernemen. Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarek Botor en Piotr Tomala werden afgezet op een hoogte van 4.900 meter.

Beelden van de helikopter die vertrekt van de K2



Bielecki en Urubko klommen omhoog, Botor en Tomala bleven achter om een kamp op te zetten waar de klimmers medisch verzorgd konden worden. Rond 6.600 meter hoogte werd Revol gevonden, met bevriezingsverschijnselen aan handen en voeten. Ze kon niet meer lopen.

Crowdfunding

Mackiewicz bevond zich voor het laatst hoogstwaarschijnlijk in een tent op zo’n 7.200 meter hoogte. De Polen konden hem echter niet bereiken, liet Ludovic Giambiasi, een vriend die in contact stond met Revol weten op Facebook:

“De redding van Tomasz is helaas niet mogelijk - door het weer en de hoogte zou het leven van de klimmers in gevaar komen. Het is een verschrikkelijke en pijnlijke beslissing. We zijn diep bedroefd. Al onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden. We huilen.”

Vanuit het basiskamp zal een helikopter de vier Polen en Revol naar het nabijgelegen Skardu vervoeren, als het weer het toelaat. De reddingsmissie wordt betaald door Polen, nadat sympathisanten eerder via crowdfunding al 80.000 euro hadden gedoneerd om de kosten te vergoeden.