Politie doet inval bij Portugese ministerie van Financiën

De Portugese politie heeft vrijdag een inval gedaan bij het Portugese ministerie van Financiën. Dat meldt persbureau Reuters zondag. De inval zou zich hebben gericht op de Portugese minister van Financiën Mario Centeno, die sinds kort ook voorzitter van de Eurogroep is.

Centeno zou kaartjes voor een wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub Benfica hebben aangenomen in ruil voor een gunst aan de voorzitter van de club. De openbaar aanklager in Portugal heeft de inval bevestigd. Het ministerie van Financiën heeft laten weten mee te werken aan het onderzoek. Er zijn geen arrestaties verricht. Centeno, die op 13 januari Jeroen Dijsselbloem opvolgde als Eurogroep-voorzitter, ontkent dat hij iets illegaals heeft gedaan.

Volgens een anonieme bron op de Portugese website Expresso zou de voorzitter van Benfica, Luis Vieira, de Portugese minister van Financiën om een fiscaal voordeel hebben gevraagd voor het onroerend goed van zijn zoon. In ruil voor die gunst wilde Centeno twee kaartjes voor een voetbalwedstrijd bij Benfica in de presidentiële loge.

‘Geen enkele controverse’

Het Portugese ministerie van Financiën zegt dat het ministerie helemaal niet gaat over onroerend goed en dat de onroerendgoedbelasting een zaak is van de gemeente. Centeno zou in de presidentiële loge hebben gezeten om veiligheidsredenen.

Overheidsofficials mogen geen cadeaus aannemen met een waarde hoger dan 150 euro. Kaartjes voor de loge worden niet verkocht, ze worden slechts toegewezen en weggegeven.

De Portugese premier Antonio Costa wuifde de zaak zondag weg. Hij zegt dat er “geen enkele controverse” aan de zaak kleeft.