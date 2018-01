Penningmeester Republikeinen weg na aantijgingen

De Amerikaanse casinomagnaat Steve Wynn is zaterdag opgestapt als penningmeester van de Republikeinse Partij na beschuldigingen van seksuele intimidatie en aanranding. Wynn, een prominente bondgenoot van president Donald Trump, zou jarenlang werknemers van zijn casino’s hebben gedwongen tot seksuele handelingen.

De 76-jarige Wynn, een multimiljardair die op voordracht van Trump de financiële toppositie bekleedde bij de Republikeinen, maakte zijn ontslag bekend naar aanleiding van een artikel dat vrijdag verscheen in The Wall Street Journal. Daarin beschreef de krant, die sprak met tientallen bronnen, een langdurig patroon van ongewenste seksuele avances jegens vrouwen die voor Wynn werkten, onder wie masseuses. Een zaak van een manicure die zegt door Wynn te zijn gedwongen tot seks zou voor 7,5 miljoen dollar zijn geschikt, aldus de krant.

Wynn, bestuursvoorzitter van Wynn Resorts en een invloedrijke geldschieter voor de Republikeinen die sinds 2013 enkele miljoenen dollars aan de partij heeft gegeven, ontkent de beschuldigingen. Volgens hem zit zijn ex-echtgenote Elaine, met wie hij is verwikkeld in een rechtszaak over hun echtscheiding, achter de aantijgingen. Haar advocaat heeft dat ontkend.

De casinomagnaat, die volgens Forbes beschikt over een vermogen van 3,5 miljard dollar, maakte zijn ontslag zaterdag bekend in een verklaring. “Het ongelooflijke succes dat we hebben bereikt moet worden voortgezet”, aldus de zakenman, die naam maakte met succesvolle megahotel-casino’s aan de ‘Strip’ van Las Vegas als The Mirage en The Bellagio.

“Het werk dat we doen om Amerika beter te maken is te belangrijk om te worden verstoord door deze afleiding.”

Partijvoorzitter Ronna Romney McDaniel liet in een verklaring weten het ontslag van Wynn te aanvaarden. Ze schonk daarbij geen aandacht aan de beschuldigingen tegen de casinobaas. Volgens AP heeft Trump het ontslag goedgekeurd. Het is niet duidelijk of Trump of de partij Wynn heeft gemaand op te stappen.

Vuil geld

De beschuldigingen tegen Wynn vormen een pijnlijke ontwikkeling voor de Republikeinse partijtop. Vorig najaar viel McDaniel de Democraten aan naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen de filmproducent Harvey Weinstein, die het startsein vormden van een reeks beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen mannen in invloedrijke posities. Weinstein had geld gedoneerd aan de Democratische partij; McDaniel vond dat de Democraten zijn “vuile geld” moesten teruggeven:

If the DNC truly stands up for women like they say they do, then returning Weinstein's dirty money should be a no-brainer. — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) October 6, 2017

De Republikeinen hebben nog niet gezegd of ze de donaties van Wynn zullen terugstorten, zoals Democraten nu bepleiten. Behalve zijn eigen donaties aan de campagne van Trump, andere Republikeinse kandidaten en partij-afdelingen, stond Wynn als financieel voorzitter van de Republikeinse Nationale Commissie (RNC) aan het hoofd van fondsenwerving voor de Republikeinen. Onder zijn leiding heeft de partij volgens persbureau AP tijdens het eerste jaar van het presidentschap van Trump ruim 130 miljoen dollar (105 miljoen euro) binnengehaald.

De topman van Wynn Resorts, die als vastgoedmagnaat ooit een rivaal was van Trump, schaarde zich in 2016 achter de kandidatuur van de zakenman. Trump noemde Wynn een “geweldige vriend” nadat hij bijna twee jaar geleden de voorverkiezingen won in de staat Nevada, de thuisbasis van Wynn. Wynn werd benoemd tot penningmeester van de Republikeinse partij na de beëdiging van Trump.

Aandeel Wynn Resorts flink onderuit

Wynn is de eerste bestuursvoorzitter van een beursgenoteerde onderneming die onder vuur ligt wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag sinds het schandaal rond Weinstein aanleiding gaf tot de #MeToo-beweging. Het bestuur van Wynn Resorts heeft een speciale commissie van onafhankelijke toezichthouders samengesteld om de beschuldigingen tegen Wynn te onderzoeken. Het aandeel van Wynn Resorts ging vrijdag na de publicatie van het artikel in The Wall Street Journal ongeveer 10 procent omlaag.

Wynn verkocht in 2000 een aantal van de casino’s waarmee hij naam maakte in Las Vegas, waaronder Golden Nugget, The Mirage en The Bellagio, aan MGM. Hij behield de luxehotels Wynn en Encore in Las Vegas, alsmede enkele hotel-casino’s in Macau.

Het is nog niet duidelijk wie Wynn zal opvolgen als penningmeester van de Republikeinse partij.