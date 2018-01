Pas na de vluggertjes moet Giri zich gewonnen geven

Nadat ze twee weken lang een vrijwel perfect toernooi hadden gespeeld met dertien lange en zware partijen, waarin ze beiden negen punten hadden gescoord, moesten wereldkampioen Magnus Carlsen en Anish Giri zondag in twee vluggertjes die bij elkaar zo’n twintig minuten duurden, uitmaken wie de winnaar was van het Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee.

Het werd Carlsen, die het eerste vluggertje won en in het tweede, waarin Giri gelijk had moeten maken, na wisselvallige avonturen een gewonnen stelling bereikte. Daarin wierp Giri met een remise-aanbod de handdoek in de ring.

Onverwacht was het niet. Carlsen heeft vrijwel alle tiebreaks waarbij hij ooit was betrokken, gewonnen. Hij is niet alleen wereldkampioen in het klassieke schaak, maar ook in ‘blitz’, partijtjes met ongeveer vijf minuten bedenktijd per speler voor de hele partij. Carlsen is er dol op, en ook op nog extremere versies van snelschaak. Op de eerste rustdag van dit Tata-toernooi had hij urenlang op internetschaakclubs ‘bullet’ gespeeld, met een minuut bedenktijd voor de hele partij.

„Ik heb aan het schaken gewerkt, Magnus heeft zich voorbereid op de tiebreak”, zei Giri zondag. „Hij is er natuurlijk zwaar favoriet in, maar als hij een stuk wegblundert zal ik het pakken.” Daar sprak geen groot optimisme uit, al moet je er rekening mee houden dat Giri zich om tactische redenen graag uitgaf voor de underdog die hij ook werkelijk was.

Het was zondag al gauw duidelijk dat Carlsen en Giri een tiebreak moesten spelen. Ze waren de laatste ronde met een gelijk aantal punten ingegaan en speelden beiden een emotieloze remise: Carlsen tegen Sergei Karjakin, tegen wie hij in 2016 een tweekamp om het wereldkampioenschap speelde, en Giri tegen Wei Yi.

Toen begon het grote wachten. De tiebreak zou pas gespeeld worden als alle partijen afgelopen waren, niet alleen die van hun eigen toernooi (‘Masters’), maar ook die van de tweede groep, de ‘Challengers’. Je kunt inderdaad geen vluggertjes laten spelen met gebeuk op de schaakklok in een toernooiruimte waar de serieuze (klassieke) partijen nog aan de gang zijn.

Bijna vier uur wachten

Na bijna vier uur wachten was er nog één partij uit de tweede groep bezig, tussen de Egyptenaar Bassem Amin en de Nederlander Benjamin Bok. Die kabbelde al urenlang zo onvermijdelijk voort naar een remise dat je je afvroeg waarvoor ze nog speelden. Wilden ze zich misschien uit laten kopen om plaats te maken voor Carlsen en Giri? Tenslotte werden ze door de toernooiorganisatie in een andere kamer gezet waar ze verder naar hun remise konden schuiven.

Voor Carlsen was het de zesde keer dat hij dit toernooi won. Het is een record. Alleen de Indiër Viswanathan Anand is bijna zover gekomen. Hij won vijf keer in Wijk aan Zee.

De tiebreak is een recent snufje dat nog nooit aan de orde was gekomen in Wijk aan Zee. Vroeger, in minder ruwe tijden waarin er nog niet om één winnaar werd geschreeuwd, zouden Carlsen en Giri samen tot winnaar zijn uitgeroepen. En dan zou Giri in het gouden boek van het mooiste toernooi van de wereld zijn bijgeschreven als een van de Nederlandse toernooiwinnaars, na Max Euwe, Hans Bouwmeester, Jan Hein Donner, Gennadi Sosonko en Jan Timman.

Giri zal teleurgesteld zijn, maar al met al niet ontevreden. Op de wereldranglijst kwam hij door zijn goede prestaties dit toernooi – vijf winstpartijen en acht remises – na een tijdelijke terugval weer bij de toptien. Giri is 23, Carlsen is 27. Ze zullen elkaar nog vaak tegenkomen.