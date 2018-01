Opnieuw hevige gevechten nabij Syrische hoofdstad

Er wordt opnieuw hevig gevochten in het oosten van Ghouta, een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus. Dat meldt persbureau Reuters. Vrijdag doken er nog berichten op dat de rebellen in het gebied en het regeringsleger een staakt-het-vuren overeen waren gekomen, maar die berichten werden nooit door de Syrische overheid bevestigd. Na een korte periode van relatieve kalmte braken er zondag dan ook weer gevechten uit.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zegt volgens persbureau Reuters dat er zondag grote ontploffingen plaatsvonden en dat het leger het oosten van Ghouta met tientallen bommen en raketten bestookte na een eerdere aanval van jihadistische rebellen op een legerpost.

Volgens de rebellen zou in het oosten van Ghouta vrijdag om middernacht een wapenstilstand van zeker 48 uur in acht worden genomen om hulpgoederen te brengen naar de ongeveer 400.000 mensen die in het gebied zitten opgesloten. De oppositiegroepering beweerde dit met Rusland te hebben afgesproken tijdens een Syrië-overleg in Wenen. Maar Rusland bevestigde het akkoord, net als de Syrische regering, niet.

Turkije valt Koerden aan rond Afrin

Intussen bestookt het Turkse leger in het noorden van Syrië, rond de plaats Afrin, de Koerden van de YPG. Dat is een linkse militie die een grote rol had in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). De Turkse president Tayyip Erdogan zei zondag zelfs dat Turkije zijn gehele grens met Syrië wil “schoonmaken”.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten heeft volgens persbureau AP bewijs voor de dood van 46 burgers, inclusief dertien kinderen, als gevolg van een luchtaanval op Afrin zondag. De organisatie zegt dat 66 YPG strijders en 69 door Turkije gesteunde Syrische strijders werden gedood tijdens het offensief. Turkije stelt dat vijf van zijn soldaten en vijftien aan Turkije geallieerde strijders zijn omgekomen.

De aanvallen van Turkije op Afrin doen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Turkije oplopen. De VS hebben de YPG in andere delen van Syrië namelijk juist gesteund in hun strijd tegen IS. De YPG was onder meer verantwoordelijk voor de verdrijving van IS in de noordelijke regio van Syrië. Maar Turkije ziet de militie als een verlengstuk van de PKK, de Koerdische terreurbeweging die al decennia strijdt voor een eigen staat in het zuidoosten van Turkije.