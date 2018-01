Nederlandse Koerden steunen Syrische Koerden in protestmars

De leuzen zijn niet nieuw: President (‘Erdogan – terrorist’, staat op de spandoeken, ‘Kindermoordenaar Erdogan’, of (Minister) ‘Zijlstra schande, bloed aan je handen!’

Circa duizend mensen kwamen zaterdagmiddag af op een door de Federatie Koerden in Nederland georganiseerde demonstratie die vertrok bij het stadhuis en eindigde op het Museumplein. Uit vrees voor aanvaringen tussen Koerdische betogers en Erdogan-aanhangers was ruim politie aanwezig: bij het verzamelpunt tien ME-bussen, bereden politie en een helikopter.

In het hart van menigte wordt gezwaaid met tientallen vlaggen met de beeltenis van Abdullah Öcalan, leider van de Koerdische militante organisatie PKK. Maar er zijn ook tieners die billboards met foto’s van omgekomen kinderen omhooghouden, en mannen die wuiven met olijftakken. Zij verwijzen naar de aanleiding voor de demonstratie: Operatie Olijftak, de gewapende inval vorige week door President Erdogan in de autonome Koerdische grensenclave Afrin in Noord-Syrië met als doel de Koerdische YPG-milities aldaar te verdrijven en zo te voorkomen dat er een Koerdische ministaat komt aan de zuidgrens van Turkije. Bij de aanval kwamen afgelopen week 343 militanten en 20 Koerdische burgers om, aan de andere zijde sneuvelden drie Turkse soldaten en elf strijders van het Vrije Syrische Leger en raakten 130 mensen gewond.

Peuters

De Koerdische Hamrin Youssef, sinds zeven jaar in Nederland, loopt mee met twee peuters in een buggy. „Ik heb de kinderen bewust meegenomen”, zegt ze. „Het is belangrijk dat Koerden in Nederland solidair zijn met de Koerden in Noord-Syrië. Wie zijn het die daar nu door Erdogan worden gebombardeerd? Oók vrouwen en kinderen. Ik heb familie in Afrin, ik volg het nieuws op de voet. Gisteren zijn er nog zes kinderen omgekomen. Er is ontzettend weinig aandacht voor.”

Demonstranten opgeroepen door de ‘Federatie Koerden in Nederland’ protesteren tegen de inval van Turkije in het Noord-Syrische AfrinRemko de Waal/ ANP

Honderd meter verder loopt Mariwan Kanie, Irakees-Koerdisch van origine, sinds 1993 in Amsterdam. „De betogers hier zijn Koerdische Nederlanders van diverse achtergrond”, wijst hij. „Wat ons bindt is onze afschuw voor het anti-Koerdische optreden van Erdogan en de Nederlandse onverschilligheid daarvoor. Het economisch en militair belang van de relatie met Turkije en het feit dat Turkije drie miljoen Syrische vluchtelingen heeft opgenomen, telt zwaarder dan de ethische integriteit. De YPG-milities die nu onder vuur van Erdogan liggen, speelden recent een cruciale rol in het verjagen van IS.”

Ook de weinige niet-Koerdische betogers hekelen „het wegkijken van de Nederlandse regering”. Onder hen is Marijke Kruyt van het ‘Amsterdams Vredes Iniatiatief’. „Eerst juicht Nederland over die ‘dappere Koerdische jongens’, nu laten we ze bombarderen. Dat is toch onbegrijpelijk?”

Grimmig

Bij Kanie, Midden-Oostenkenner en docent aan de Universiteit van Amsterdam, gaan de zorgen verder: hij vreest genocide. „Erdogan heeft al gezegd de regio waar dit speelt, Rojava ofwel Koerdisch-Syrië, terug te willen geven aan de oorspronkelijke bewoners. En hij wordt gesteund door locale, radicaal Islamitische groeperingen. Alle vroege indicatoren voor een catastrofe zijn aanwezig.”

De betoging verliep aanvankelijk rustig, met leuzen en Koerdische liedjes. Gaande de route naar het Museumplein werd de sfeer grimmiger en deden zich incidenten voor, onder meer met een agent, een man met een Turkse vlag en een Turks-Nederlandse taxichauffeur. Negen mensen werden gearresteerd.