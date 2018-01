Lijsttrekker Denk in Rotterdam is Stephan van Baarle

De Rotterdamse lijsttrekker van de partij Denk voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart is de 26-jarige Stephan van Baarle. Pal onder de werkkamer van burgemeester Ahmed Aboutaleb in het stadhuis op de Coolsingel werd Van Baarle zondagmiddag door partijleider Tunahan Kuzu geïntroduceerd.

Van Baarle is sinds de oprichting van Denk in 2015 bij de partij betrokken. Hij was voorheen directeur van Statera, het wetenschappelijke instituut van Denk, en is als beleidsmedewerker voor de partij in de Tweede Kamer gespecialiseerd in sociale zaken en onderwijs. Van Baarle stond vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen op de vijfde plaats (de partij zit nu met drie zetels in de Tweede Kamer).

‘Verdelers en afbrekers’

Van Baarle, die een vader van Turkse komaf heeft, groeide op in het tuindorp Vreewijk in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord. In 2016 studeerde hij naar eigen zeggen cum laude af aan de Erasmus Universiteit in de sociologie op het thema ‘grootstedelijke vraagstukken en beleid’.

Tegen de verzamelde pers zei Van Baarle zich hard te willen maken voor een stad met „wederzijdse acceptatie” en een „sociaal beleid”. „Het zou zomaar zo kunnen zijn dat wij straks wakker worden op 22 maart in een stad die is gekaapt door verdelers en afbrekers”, zei hij. „Politieke splijtzwam Joost Eerdmans [lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam en wethouder, red.] roept vanuit zijn xenofobe ivoren toren dat islamitisch onderwijs geen plek heeft in onze stad en dat halalwinkels moeten verdwijnen. Dat doet wat met Rotterdammers. Ik hoor dat heel veel Rotterdammers zich verdrukt voelen in hun eigen stad.”

Van Baarle wordt op de kieslijst gevolgd door Denk-beleidsmedewerker Enes Yigit (26), docent en voormalig deelsraadslid Faouzi Achbar (35), advocaat Natasha Hoesein (41), psychologisch hulpverlener Esma Küçük en jongerenwerker Mounaim Kasimi (43).

Geroyeerd raadslid

Een van de lijstduwers van Denk wordt Aydin Peksert, het raadslid dat eerder deze maand werd geroyeerd als lid van de op de islam geïnspireerde partij Nida, omdat hij vertrouwelijke informatie met Denk zou hebben gedeeld. Peksert zei dat Nida hem op een „heel oneigenlijke manier” aan de kant heeft gezet, terwijl hij een van de oprichters was. Hij zei meer thuis te voelen bij Denk, omdat deze partij „alle culturen” zou vertegenwoordigen en Nida volgens hem „vooral de Marokkaanse cultuur” vertegenwoordigt. „Dat heb ik ook eerder gezegd, maar dat werd me kwalijk genomen omdat ik zou denken langs etnische lijnen.”

Denk doet bij de gemeenteraadsverkiezingen mee in veertien gemeenten, zei partijleider Kuzu, waaronder Amsterdam, Utrecht en dus ook Rotterdam. „Rotterdam is de stad waar de verrechtsing, verharding en verruwing is begonnen in 2002 met Pim Fortuyn”, zei partijleider Kuzu.