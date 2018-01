Finse president Sauli Niinistö herkozen

De zittende president Sauli Niinistö mag zich opmaken voor een nieuwe termijn van zes jaar als president van Finland. Hij kreeg tijdens de presidentsverkiezingen van zondag vijf keer meer stemmen dan zijn belangrijkste uitdager, Pekka Haavisto. Dat meldt persbureau AP.

De 69-jarige president Niinistö, die zich kandideerde als onafhankelijke kandidaat, won met een grote meerderheid van 62,7 procent van de stemmen. Haavisto, kandidaat namens de Groenen, kwam niet verder dan 12,4 procent van de stemmen. De opkomst was 69,9 procent.

Lidmaatschap NAVO

In Finland is de president samen met de regering verantwoordelijk voor het buitenlandbeleid en defensie, niettemin is de functie in de afgelopen jaren steeds ceremoniëler geworden. Niinistö staat bekend als een pro-Europese president die ook goede relaties onderhoudt met Moskou. Finland steunde de westerse sancties tegen Rusland na de annexatie van de Krim van Oekraïne in 2014.

Een van de belangrijkste onderwerpen in de buitenlandse politiek van Finland is het mogelijke lidmaatschap van de NAVO. Om de Russen te vriend te houden kiest Finland ervoor om alleen nauw samen werken met het militaire bondgenootschap. Niinistö zei hierover op zondag, “alleen wanneer er cruciale veranderingen plaatsvinden, dan zitten we mogelijk in een andere situatie”.