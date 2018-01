Wozniacki wint eerste Grand Slam

De Deense Caroline Wozniacki heeft in Melbourne de Australian Open gewonnen. In de finale versloeg ze zaterdag in drie sets de Roemeense Simona Halep: 7-6, 3-6 en 6-4.

De tennispartij duurde twee uur en vijftig minuten, waarbij in de laatste set vermoeidheid de atletes duidelijk parten speelde. De derde set begon later vanwege de verplichte ‘hittepauze’ in de Rod Laver Arena. Wozniacki nam in de set de leiding (2-0 en 3-1) maar verloor die ook weer.

Bij een stand van 4-4 hadden de finalisten allebei drie keer hun service ingeleverd. Wozniacki besliste het duel in de zevende break in de tiende game.

"I've dreamed of this moment for so many years. Today is a dream come true. I'm shaking right now. I'm going to cry." -@CaroWozniacki 👏😭#AusOpen pic.twitter.com/jOwGbSaEzt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018

Het is Wozniacki’s eerste titel op een grandslamtoernooi. Met de winst voert de 27-jarige tennister nu opnieuw de wereldranglijst aan. Voor de wedstrijd stond Halep nog op nummer één.

De mannen spelen zondag de finale van het enkelspel. Roger Federer speelt dan voor de zevende keer de finale van de Australian Open en maakt kans op zijn twintigste grandslamtitel. Federer neemt het op tegen de Kroaat Marin Cilic, die voor het eerst in de carrière de finale bereikt van het toernooi in Melbourne. Federer en Cilic troffen elkaar vorig jaar in de eindstrijd van Wimbledon, die door de Zwitser werd gewonnen.