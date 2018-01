Opnieuw activist uitgesloten van verkiezingen Hongkong

De 21-jarige pro-democratische activist Agnes Chow mag niet meedoen aan tussentijdse verkiezingen later dit jaar in Hongkong. Dat hebben Chinese autoriteiten van de speciale administratieve regio zaterdag bekendgemaakt, schrijft haar partij Demosisto in een verklaring. Het is de volgende tegenslag voor de jonge oppositiebeweging in Hong Kong die voortgekomen is uit de Paraplubeweging in 2014.

Demosisto werd opgericht door de bekende activisten Joshua Wong en Nathan Law. De protestleiders van de Paraplubeweging strijden voor meer democratische zelfbeschikking voor Hongkong. Wong, die al niet mee kon doen vanwege een eerdere veroordeling, werd eerder deze maand opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de protesten in 2014.

Chow zou Law vervangen bij de verkiezingen in maart, die eerder met meerdere andere activisten van de partij ook al werd uitgesloten van de verkiezingen. Nu mag Chow niet meedoen omdat haar standpunt met betrekking tot zelfbeschikking van Hongkong in strijd zou zijn met het Chinese beleid van ‘een land, twee systemen’, schrijft Reuters. De regio heeft sinds het vertrek van de Britten in 1997 een speciale status binnen de Volksrepubliek.