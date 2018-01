Milos Zeman blijft president van Tsjechië

Zittend president Milos Zeman heeft zaterdag in Tsjechië de presidentsverkiezingen gewonnen. De 73-jarige politicus kreeg ruim 51 procent van de stemmen; zijn pro-Europese tegenstrever Jiri Drahos ongeveer 48 procent. De opkomst was ruim 66 procent.

Daarmee houdt Tsjechië een president die een vriend is van de Russische president Vladimir Poetin en vluchtelingenstromen een “georganiseerde invasie” noemt. Zeman is ook voor nauwere banden met China. Hij is president van Tsjechië sinds 2013 en profileert zich als een politicus voor de ‘gewone’ man. Als enig Europees staatshoofd steunde Zeman de presidentscampagne van Donald Trump.

Relatie met Europese Unie

Zeman staat bekend als een politicus die kritisch is op de Europese Unie. “Hij heeft nooit het Tsjechische lidmaatschap van de Europese Unie in twijfel getrokken, maar aan de andere kant zei hij dat hij een referendum over een vertrek zou verwelkomen”, vertelde politiek analist Michael Romancov tegen persbureau Reuters. Bij winst van de 68-jarige Jiri Drahos zou Tsjechië de banden met de Europese Unie mogelijk meer hebben aangehaald.

Drahos heeft zijn tegenstander gefeliciteerd met zijn overwinning. De fysisch chemicus was tot vorig jaar voorzitter van de Tsjechische Academie van de Wetenschappen. Volgens Drahos heeft Zeman “een klimaat van botheid, incompetentie en corruptie” gecreëerd in de Tsjechische politiek.

Eerste ronde ook gewonnen

Twee weken geleden won Zeman ook al de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Toen koos bijna 39 procent van de Tsjechische stemmers voor Zeman. Scheikundige Drahos bleef toen steken op een kwart van de stemmen. Bij de eerste ronde was de opkomst 60 procent.

De Tsjechische Grondwet geeft presidenten beperkte uitvoerende bevoegdheden, maar Zeman aarzelde de afgelopen jaren niet om de grenzen op te zoeken. Zo benoemde hij in 2013 voor vijf maanden een regering met enkel bondgenoten, tegen de wil van het parlement in.